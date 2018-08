In Sardegna adesso è giallo: un incidente che sta creando più di un problema agli investigatori che vogliono vederci chiaro al più presto perché qualcosa non torna. Una barca è affondata nelle acque antistanti Lu Bagnu (Castelsardo), nella costa settentrionale della Sardegna. Le vittime sono due uomini che si trovavano sull'imbarcazione. Entrambi identificati: si tratta di Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni Di Maria, 69 anni, urologo di Sassari. È stato infatti rinvenuto anche il corpo della persona inizialmente data per dispersa. Mentre il primo morto è stato recuperato sugli scogli, come se avesse tentato di raggiungere la riva a nuoto, il secondo è stato scoperto all'interno della cabina, semiaffondata, della piccola barca, che si trova molto vicino alla riva. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli uomini di una motovedetta e i vigili del fuoco, durante una successiva immersione, hanno poi trovato l'altro corpo, rimasto nella barca, un natante di solito ormeggiato nel vicino porticciolo di Castelsardo. La Capitaneria di porto ha recuperato l'imbarcazione e i corpi. Sono in corso indagini per ricostruire le ultime ore di vita delle vittime e le cause esatte della morte, oltre alla dinamica dell'incidente in mare. (Continua a leggere dopo la foto)

Avevano fatto rifornimento intorno alle 19.30 e poi sono usciti per una battuta di pesca. Poi, durante la notte alcuni turisti avrebbero sentito un boato: l’ipotesi più probabile è che l’imbarcazione si sia schiantata contro gli scogli affioranti, resi invisibili dal buio. La prua del natante ormai quasi completamente affondato è stata notata di mattina. Dopo l’allarme sono intervenuti la capitaneria di porto di Porto Torres, i carabinieri della stazione di Castelsardo e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Porto Torres.

Ti potrebbe interessare anche: "Morto annegato". Una tragedia. Sport in lutto: addio al campione. Aveva solo 35 anni