Ancora un richiamo da parte del Ministero della Salute coinvolge i supermercati italiani. Tutto ciò mentre arrivano importanti aggiornamenti sulle uova prodotte da Avicola Peligna di Mario Margiotta, ritirate nei giorni scorsi per rischio salmonellosi. "L'Avicola Peligna informa che al momento della comunicazione dell’esito delle analisi ha immediatamente bloccato i lotti interessati che quindi non sono stati mai messi in commercio. Le uova interessate erano destinate alla sgusciatura e non alla vendita. " Inoltre, l'azienda di Margiotta Mario, L'Avicola Peligna, comunica di aver: "Provveduto il 09/08 allo smaltimento di tutti gli animali interessati. L'evento ha interessato in parte solo uno dei 4 capannoni di produzione che resta comunque in gradi fornire oltre 22.000 uova controllate al giorno". Adesso, però, i consumatori italiani devono fare i conti anche con un nuovo ritiro disposto dal Ministero della Salute. (Continua a leggere dopo la foto)



"Non bevetela". Questo il sunto di un comunicato, diramato poche ore fa, dal Ministero della Salute. L'allarme diffuso dal dicastero ha portato al ritiro dagli scaffali del supermercato le bottiglie di vetro da un litro di Acqua Santa Croce. Nello specifico, il richiamo riguarda le bottiglie uscite dallo stabilimento Sorgente Fiuggino-Canistro, in provincia dell'Aquila, con numero di lotto BL060A10 e data di scadenza marzo 2020. Il Ministero della Salute, inoltre, invita a evitare di bere l'acqua di quelle bottiglie e riportarla presso i negozi in cui sono state acquistate. Perché è stato disposto il ritiro delle bottiglie di Acqua Santa Croce? I lotti in questione potrebbero contenere una presenza consistente di particelle in sospensione da caratterizzare. (Continua a leggere dopo la foto)



Cosa deve fare chi ha in casa l'acqua 'Santa Croce - Oligomnierale'? Nel formato da 1 litro in vetro, imbottigliata presso lo stabilimento indicato e con il numero del lotto sotto accusa deve dunque evitare di consumarla e riportarla al negozio dove è stata acquistata. Il ritiro del lotto di acqua arriva a pochi giorni dalla 'buona notizia' ricevuta dai vertici dell'azienda Santa Croce. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giudice del Tribunale dell’Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, ha assolto con formula piena Camillo Colella, patron della Santa Croce, e il commercialista Carmine Gatti, nell’ambito del processo scattato in seguito all’accusa di aver attestato all’Agenzia delle entrate informazioni non veritiere sulla situazione patrimoniale e contabile della Società.



