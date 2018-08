“Aveva ancora il suo peluche tra le braccia”. L’orribile morte a soli 18 anni

Una scena drammatica, toccante. Il corpo di una ragazzina da poco maggiorenne accasciato nell'angolo della stanza, senza vita. Tra le braccia un orsacchiotto di peluche al quale era sempre stata affezionata e che aveva deciso di tenere stretto con sé fino all'ultimo. Una morte davvero orribile quella scoperta soltanto successivamente nella cameretta della 18enne Alisha Watts, una giovane che da tempo aveva iniziato una durissima battaglia con i propri demoni interiori e che alla fine si è arresa alla depressione che l'aveva colpita già giovanissima. Stando a quanto riportato dalla testata inglese Metro la ragazza, che viveva a Reading nel Regno Unito, si sarebbe tolta la vita. Frequentava la prestigiosa Kendrick School, istituto molto rinomato, ma da diversi mesi aveva iniziato a mostrare segni di fragilità e inquietudine. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto riportato dalle testati britanniche, gli investigatori hanno spiegato che la giovane aveva probabilmente già maturato l'idea di togliersi la vita e pianificato anche i suoi ultimi istanti. A far scattare l'allarme un'amica di vecchia data che, svegliandosi, aveva trovato una serie di email inquietanti sulla propria casella di posta elettronica inviate dalla stessa Alisha, testi che l'aveva spinta a telefonare subito alla polizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la giovane a terra, già senza vita. In sottofondo una serie di canzoni racchiuse in una playlist creata dalla stessa ragazza e intitolata "suicide", suicidio. Successivamente è emerso che negli ultimi periodi Alisha aveva iniziato a frequentare delle strutture di aiuto per giovani alle prese con dei problemi di depressione e che la madre era particolarmente preoccupata per la sua salute mentale. (Continua a leggere dopo la foto)

Non è stato reso noto il modo in cui la giovane ha deciso di togliersi la vita. La madre, disperata, ha spiegato: "Negli ultimi mesi sembrava che le cose andassero meglio. Diceva di vedere finalmente delle prospettive, una luce, qualcosa a cui aggrapparsi. Pensavo stesse finalmente meglio. Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivata a commettere un simile gesto".

