“Gli è crollata addosso”. Matteo, 14 anni, muore così sotto gli occhi dei genitori

Una zona che doveva essere punto di ritrovo per ragazzi di ogni età alla ricerca di divertimento e che si è trasformata invece nella trappola dove ha perso la vita in maniera tragica un giovane di soli 13 anni. Una notizia che ha sconvolto un paese intero quella dell'incidente che ha visto il minore perdere la vita nella serata di venerdì 10 agosto 2018: fatale l'impatto con una panchina girevole che lo ha schiacciato. I famigliari e gli amici della vittima hanno lanciato in queste ore appelli accorati in rete per manifestare tutto il loro dolore e ricordare il loro caro, volato via troppo presto. Tutto è successo a piazza Castello nella città di Castel d'Ario, comune del Mantovano, una zona che ospita proprio dei giardinetti pubblici che sono luogo di svago per tanti giovani della zona insieme alle famiglie. Proprio lì si è verificato il drammatico incidente.

Ad abbattersi sul 14enne improvvisamente è stata una panchina in ferro girevole del peso di circa 8 quintali. Matteo Pedrazzoli, questo il nome del ragazzo vittima dell'atroce scherzo del destino, non ha avuto scampo. Le notizie sono ancora frammentarie e la dinamica andrà approfondita ma, stando alle prime testimonianze, pare che il perno sia ceduto facendo precipitare la parte metallica della seduta sul corpo del ragazzino. Inutili i soccorsi, non è restato che trasportare i resti di Matteo al Poma dove è avvenuta la composizione della salma nelle camere mortuarie.

L'area è sotto sequestro e potrebbero partire già nelle prossime ore i primi avvisi di garanzia. Il progetto per il rinnovo della zona era stato presentato dall'architetto Elena Bellini, progettista e direttore dei lavori, nel giugno dello scorso anno, come riportato sulle pagine della testata Brescia Sette Giorni. Il tutto in presenza del sindaco Daniela Castro, che aveva elogiato l'operazione spiegando poi i costi e i benefici.

Il primo cittadino aveva detto che l'intervento sarebbe stato finanziato da un Bando regionale per la valorizzazione del territorio lombardo e la promozione dei terreni agricoli della filiera agro-alimentare. Ben 99mila euro il costo complessivo (di poco meno di 50mila euro il finanziamento a fondo perduto di 49.500 euro) dell’intervento che ha ricevuto un favorevole parere archeologico, paesaggistico e monumentale.

