Il momento più bello che la vita ci regala a volte viene rovinato da drammatiche notizie. Il parto, infatti, non sempre va per come si vorrebbe con complicazioni che possono portare alla morte della mamma o del neonato appena venuto al mondo. E, purtroppo, casi simili si registrano anche in questo afoso agosto 2018. Un neonato, infatti, è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio "serratia marcescens". A darne notizie, nell'edizione odierna, è quotidiano locale Bresciaoggi. Il bimbo, nato prematuro, era ricoverato con il gemellino che pure avrebbe contratto il batterio. La morte è avvenuta nella giornata di martedì. Sia il gemello, come detto, che altri bambini presenti nello stesso reparto di patologia neonatale hanno contratto l'infezione ma hanno reagito positivamente alle cure antibiotiche. I carabinieri del Nas hanno acquisito tutta la documentazione medica. In passato casi di infezione da "serratia marcescens" si sono registrati anche in altri due ospedali lombardi: a Como, nel 2014, e a Mantova nel 2012.



Ma cosa è il batterio serratia marcescens? Si tratta di un importante agente patogeno, fonte frequente di focolai di infezioni ospedaliere soprattutto in pazienti pediatrici. È la settima causa più comune di polmonite, con un'incidenza in Europa del 3,2%: colpisce, per l'appunto, prevalentemente i neonati prematuri con un sistema immunitario deficitario. La Serratia, infatti, è un genere batterico appartenente alle Enterobacteriaceae, famiglia all'interno della quale si trovano specie batteriche Gram-negative, asporigene, aerobie/anaerobie facoltative. Sono batteri presenti comunemente nel suolo, nelle acque superficiali e di scarico, sulle piante, negli insetti, negli animali e nell'uomo. Pur essendo piuttosto diffusi nell'ambiente questi batteri non sono - a differenza di molti altri batteri della famiglia Enterobacteriaceae - componenti comuni della flora fecale umana.



Le infezioni da Serratia più diffuse sono quelle causate dalla Specie Serratia marcescens, che provoca nell'uomo infezioni opportunistiche e nosocomiali. Più rare sono le infezioni dovute ad altre Specie (Serratia plymuthica, Serratia liquefaciens, Serratia rubidaea, Serratia odorifera e Serratia fonticola). I sintomi che fanno scattare il campanello d'allarme sono febbre, brividi, shock settico e insufficienza respiratoria. Ma si può guarire? Sì, ci sono cure e trattamenti specifici.



Le infezioni da Serratia vengono generalmente trattate mediante terapia antibiotica. La prognosi dei pazienti con infezione da Serratia dipende molto dallo stato immunologico dei pazienti: in caso di soggetti molto anziani, soggetti immunologicamente depressi, nei bambini e nelle persone che hanno subito più traumi (pazienti politraumatizzati) generalmente l'infezione è più severa e la prognosi riservata.

