Tragedia nella notte. Ancora sangue lungo le strade italiane. Questa mattina ci si doveva risvegliare solo con la magia del cielo stellato e di una notte di San Lorenzo all'insegna dei desideri. Invece, a Nettuno, in provincia di Roma, si è consumato l'ennesimo incidente mortale. E questa volta fa anche più male perché, a perdere la vita, è stata una bambina di 8 anni. La sorellina, invece, di un anno più piccolo, è ricoverata in gravi condizioni. Ma cosa è successo in quel di Nettuno? Un uomo, al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l'effetto dell'alcol, si è ribaltato con l'auto e nell'impatto si è consumata la terribile tragedia con un bilancio che rischia di aggravarsi ancora. (Continua a leggere dopo la foto)



L'uomo, un 39enne, è poi fuggito dall'ospedale di Roma dove era stato trasportato ma è stato rintracciato qualche ora dalla polizia. Risultato positivo all'alcol test, è stato denunciato. Non si esclude - secondo una prima ricostruzione degli inquirenti - che la bimba deceduta sia stata sbalzata fuori dalla macchina: è probabile, infatti, che la piccola abbia sbattuto contro un palo, e sia poi rimasta schiacciata dall'auto quando quest'ultima si è ribaltata. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via dei Frati, a Nettuno. Sul posto i poliziotti del commissariato di Anzio e la polizia stradale. All'arrivo, però, gli agenti hanno trovato l'auto ribaltata. (Continua a leggere dopo la foto)



Non è l'unico impatto mortale che si è registrato nelle ultime ore. A Milano un'altra vittima della strada. L'incidente, e la corsa disperata verso l'ospedale Sacco: non c'è stato niente da fare, purtroppo, per un anziano di 76 anni travolto alle 7 di mattina da una moto in via Comasina. Alla guida della moto un 29enne, rimasto ferito a sua volta in modo lieve. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: gli agenti della polizia locale di Milano sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)



A Cropani, in provincia di Catanzaro, un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte, intorno all’1,30. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha violentemente tamponato lo scooter su cui viaggiava il ragazzo, sbalzandolo fuori strada. La vittima, Raffaele Gnutti, è morto sul colpo quando si trovava a soli pochi metri dalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, i vigili del fuoco e il personale del 118. L’automobilista è stata sentito dai carabinieri in attesa delle decisioni del magistrato, mentre per il giovane è stato disposto l’esame autoptico.

