“Stuprata durante l’immersione”. L’agghiacciante racconto della ragazza, 14 anni

Amava il mare, i fondali, i pesci e i colori che è possibile vedere solo laggiù, al di sotto della superficie. Quello che però questa ragazza non avrebbe mai immaginato è che proprio la sua grande passione la avrebbe causato così tanto male, un orrore assurdo che le è stato inferto proprio da chi aveva conquistato la sua fiducia. Un ragazzina francese in vacanza in Sardegna, a Pula, sulla costa sud ovest, sarebbe stata infatti abusata sessualmente dall'istruttore subacqueo F. C. di 53 anni. L'uomo è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari. Deve rispondere del reato di violenza sessuale nei confronti di una 14enne. Ad inchiodarlo ci sarebbe un filmato che documenterebbe lo stupro subito dalla giovanissima, immagini che è stata la stessa ragazza, dopo aver denunciato l'accaduto, a consegnare ai carabinieri come prova delle sue terribili accuse. Una vicenda che a sconvolto la città. (Continua a leggere dopo la foto)

L'episodio risale al 31 luglio scorso. La turista francese aveva deciso di fare un'immersione con l'istruttore nello specchio di mare di fronte a Cala Verde. Proprio nel momento in cui si trovavano sott'acqua l'uomo l'avrebbe circuita, riuscendo ad approfittare di lei. Tutta la scena è ripresa da una telecamera che il genitore della 14enne le aveva consegnato prima dell'immersione e che la ragazza aveva attivato per realizzare riprese mozzafiato. (Continua a leggere dopo la foto)

Tornata in spiaggia, la giovane ha raccontato tutto al padre che il giorno dopo si è presentato dai carabinieri per denunciare il fatto, consegnando anche il filmato in questione dopo averlo a sua volta visionato con sommo orrore. La ragazza non aveva raccontato immediatamente l'accaduto ai genitori, probabilmente vergognandosi di quanto successo. Soltanto qualche giorno dopo ha mostrato loro il video spiegando cosa le era stato fatto. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto è stato inoltrato al Gip del Tribunale di Cagliari che ha così firmato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, poi eseguita dai militari del capoluogo. Proprio quei filmati, secondo i carabinieri di Pula "hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza" permettendo all'autorità giudiziaria di emettere il provvedimento restrittivo.

