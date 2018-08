Trema la terra in Italia. All'alba di oggi, sabato 11 agosto 2018, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9; il sisma è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata, sempre nella stessa area, una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è stata rilevata un'altra di 2.3. Al momento non ci sono indicazioni di danni a persone o cose. Le scosse "telluriche", soprattutto quella di magnitudo 3.9, sono state avvertite dagli abitanti della zona. Molte persone sono state svegliate e decine di telefonate sono giunte ai centralini delle forze dell'ordine e della Protezione civile del Fvg. L'allarme è stato contenuto e non si sono verificati casi di persone scese in strada, sebbene l'attenzione rimanga alta. (Continua a leggere dopo la foto)

#terremoto ML 2.7 ore 06:52 IT del 11-08-2018 a 2 km SW Cavazzo Carnico (UD) Prof=8Km https://t.co/b4bRIw4OEn — INGVterremoti (@INGVterremoti) 11 agosto 2018

Un vero e proprio sciame sismico quello che stamattina ha colpito l'area di Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. Sono state ben oltre venti le scosse registrate nell'arco di un'ora. L'ultima in ordine cronologico è stata segnalata dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 6.52, di magnitudo 2.7. Anche quest'ultimo tremolio dello sciame è stato avvertito dagli abitanti della zona. Non c'è, comunque, particolare allarme: resta alta la concentrazione, ma al momento la situazione sembra essere rientrata senza danni. (Continua a leggere dopo la foto)



Nella giornata di ieri, sempre in Italia, si sono verificati altri eventi sismici. Scossa di terremoto nell'Eugubino (Umbria), dove la terra ha tremato alle 10,58 di venerdì 10 agosto. Secondo quanto riferisce la sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto è stato di magnitudo 2.2 ed è stato localizzato un chilometro a sud est di Gubbio. La scossa è stata avvertita in maniera chiarissima dalla popolazione. Anche in questo caso, però, nessun danno a cose o persone. (Continua a leggere dopo la foto)



Altra zona interessata alle scosse di terremoto in questo caldo agosto 2018 è il Lazio. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 si è verificata alle 21:10 di venerdì 10 agosto a Sora. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e si è verificato a una profondità di 8,4 km. Anche in questa circostanza nessun danno.

