Ore drammatiche, ricerche senza sosta interrotte improvvisamente da una notizia terribile. Sono momenti di grande apprensione per gli amici e i parenti dei tre ragazzi italiani scomparsi sul versante francese del Monte Bianco. Le notizie del gruppo si sono interrotte martedì 7 agosto, ultima volta che erano stati avvistati. Ora, ecco purtroppo il ritrovamento del corpo di uno dei giovani: si tratta di Luca Lombardini, del quale si erano perse le tracce mentre si trovava in compagnia del fratello Alessandro, militare del Soccorso alpino della guardia finanza di Bardonecchia, e della fidanzata Elisa Berton. Il gruppo si era riunito e aveva deciso di affrontare insieme l'ennesima avventura tutti insieme per festeggiare un lieto evento, il compleanno di Alessandro. A dare la notizia del ritrovamento del cadavere di Luca è Il Messaggero.

I tre erano saliti alle 7.30 sugli impianti di Grands Montets, a Chamonix. Elisa e Alessandro non sono ancora stati individuati. L'area di ricerca riguarda soprattutto la Petite Aiguille Verte (3.512 metri), una vetta che avrebbe consentito al gruppo di rientrare in giornata a casa, nel torinese. Alle operazioni prendono parte anche i militari del Sagf di Entrèves e Bardonecchia. Gli amici condividevano da sempre la grande passione per l'alpinismo.

Le ricerche sono state condotte dagli uomini dalla gendarmeria che hanno sorvolato la zona con degli elicotteri alla ricerca dei tre ragazzi. Si tratta, tuttavia, di un'area estremamente impervia, costellata di scarpate e battuta dalle bufere e quindi difficile da monitorare. Le ricerche proseguono anche con un apparecchio in grado di rintracciare i cellulari: il sistema funziona creando una sorta di cella artificiale a cui il cellulare, anche in assenza di campo, dovrebbe agganciarsi.

Alessandro e suo fratello Luca sono di Orbassano, in provincia di Torino, mentre Elisa Berton, la fidanzata di Luca, è originaria di Bruino. Il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne ha esortato chiunque avesse informazioni a chiamare il numero 04505316 89 per aiutare così i soccorritori nelle ricerche degli altri due ragazzi, per i quali si teme ormai il peggio.

