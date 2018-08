Uno dei momenti più belli di una madre è quello della nascita del proprio figlio. A volte, però, durante il parto possono esserci delle complicazioni irreversibili con la morte della paziente o del piccolo appena nato. E purtroppo anche in questa estate 2018 si registra un caso del genere. Succede a Maserada, in provincia di Treviso. È morta cinque giorni dopo il parto. Maria Buso, 39 anni, lo scorso venerdì all’ospedale Ca’ Foncello ha dato alla luce i gemellini Alice e Filippo. Riuscito il parto cesareo, immensa la felicità del marito Fabio Piovesan, di mamma Silvia e papà Lino. La gioia in poche ore si è mutata in tragedia. Come riporta Il Gazzettino, infatti, sono insorte complicanze che hanno portato a una setticemia. Nonostante i disperati tentativi dei medici, per la neo mamma non c’è stato nulla da fare: è spirata ieri pomeriggio... (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cos'è la setticemia, l'infenzione killer che ha ucciso la giovane mamma? Chiamata anche sepsi, termine più medico e meno di uso comune e soprattutto usato spesso impropriamente, la setticemia è un processo infettivo acuto molto pericoloso, perché nei casi più gravi può comportare la molte. Ma vediamo insieme esattamente che cosa sia, se esiste un contagio e come avviene, quale sia il decorso della malattie, le cause e ovviamente i tempi guarigione. Si tratta di un’infezione che si diffonde in tutto il corpo superando quelli che sono i meccanismi di difesa e compromettendo le funzioni degli organi. (Continua a leggere dopo la foto)



Le cause della setticemia sono numerose e diverse. Molto spesso è una conseguenza di infiammazioni e infezioni quali le polmoniti, le batteriemie (infezioni del sangue), le infezioni addominali e le infezioni renali. I responsabili possono essere stafilococchi meticillino-resistenti, Candida spp., Klebsiella spp., Escherichia coli e Pseudomonas spp. I sintomi sono 'facilmente' riconoscibili: febbre alta oltre i 38gradi ma anche con ipotermia (ovvero temperatura sotto i 36 gradi). Nei casi più gravi, la setticemia i può manifestare anche confusione mentale ipossiemia, anomalie dell’attività cardiaca, piastrinopenia (riduzione dei livelli ematici di piastrine), comparsa di chiazze cutanee rosso-scure o arrossamento generalizzato fino allo shock setticemico. (Continua a leggere dopo la foto)



La setticemia è molto rapida e può infatti portare alla morte in pochi giorni (quelle fulminanti in 24-48 ore). Al contrario i tempi di guarigione potrebbero essere molto lunghi, soprattutto in caso di complicanze. Come nel caso di Maria Buso, 39 anni, giovane neo-mamma che è spirata via troppo tempo, senza potersi godere i suoi due piccoli bimbi appena messi al mondo.

