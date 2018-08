Un fatto di cronaca che lascia attoniti e senza parole. Succede a Torino, nella periferia Nord della città della Mole. Un tossicodipendente, uomo di 30 anni, si è reso protagonista di una delle peggiori barbarie che si sia mai letta: ha violentato, ininterrottamente e per ore, chi al mondo lo ha messo. Sì, proprio la mamma, colei che dovrebbe essere la cosa più cara da avere in vita. Allucinato dal crack, il giovane ha perso il senno e non ha usato mezze misure per far comprendere la sua rabbia alla madre. Ed è stata lei a dover raccontare tutto. Come spiega il quotidiano torinese La Stampa la denuncia è arrivata proprio dalla donna: a Torino, ha portato un trentenne ad essere arrestato per violenza sessuale. Sul caso stanno indagando la polizia e la procura. Il giovane, quando è stato interrogato, si è professato innocente e non ha dato alcuna spiegazione. (Continua a leggere dopo la foto)



Come riportato dalla Stampa nell'edizione odierna, giovedì 9 agosto 2018, subito dopo l'episodio di violenza, un gruppo di volanti della polizia è giunto in soccorso della povera donna. Le forze dell'ordine sono state chiamate in quella zona della periferia del Nord di Torino ufficialmente per una presunta lite familiare. La donna, poco più che cinquantenne, è stata trovata a terra, nell'androne del palazzo. E agli inquirenti - come viene scritto sulle pagine del quotidiano piemontese - lei ha raccontato tutto, trovandosi costretta a denunciare il proprio figlio. (Continua a leggere dopo la foto)



Il racconto della donna è agghiacciante: "Stavo per uscire di casa, per andare a lavorare, quando lui mi ha aggredito in cucina. Ho cercato di fermarlo, ma mi ha minacciata. Sembrava un altro, non era mio figlio. Era fuori si sé. Mi ha immobilizzata e abusata. Più di una volta si è fatto di crack mentre ero sua prigioniera. Solo quando si è addormentato sono riuscita a fuggire". Così, una volta 'libera', la donna si è fatta coraggio: "Ho preso il telefonino dalla borsa ed ho chiamato la polizia per denunciarlo". (Continua a leggere dopo la foto)



E adesso? Durante la prima udienza dell'arresto, l'uomo ha negato ogni accusa. Il figlio è in attesa delle analisi del Dna effettuate sia sui campioni biologici isolati sui vestiti e sia su quelli recuperati nel corso della visita medica a cui è stata sottoposta la donna...

