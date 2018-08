“Orribile”. Lasciano morire la figlia di pochi mesi. E il motivo altrettanto scioccante

Nei giorni scorsi era stato l’ospedale Santa Maria della Misericordia ad essere preso di mira. Bersaglio dei ‘no vax’ era stato l'infettivologo Matteo Bassetti. Il medico nei giorni scorsi si era schierato apertamente contro il rinvio dell'obbligo. "Fattele tu le 7 vaccine" e altri insulti riguardanti l'aspetto fisico dell'infettivologo erano apparsi su un foglio affisso nel padiglione 9 dell’ospedale, nei locali della Clinica di infettivologia diretta dallo stesso Bassetti, che aveva prontamente sporto denuncia. Il presidente dell'Ordine dei medici di Udine, Maurizio Rocco, aveva espresso vicinanza e solidarietà al collega "che da sempre si batte per la copertura vaccinale, oggetto ultimamente di revisioni e di fake news che stanno provocando una reazione del tutto anti-scientifica", e aveva definito gli autori delle scritte "vergognosi e scandalosi"."Siamo molto preoccupati per il crescendo di un clima che non esito a definire fortemente intimidatorio “aggiungeva Rocco in una nota. (Continua dopo la foto)



“La politica deve rendersi conto che certe decisioni che non collimano con la scienza non fanno altro che provocare reazioni da parte di chi vuole riportare le lancette della storia indietro all'era in cui i vaccini non esistevano". Un fenomeno non solo europeo ma mondiale. Se poi al fanatismo medico si fonde quello religioso allora le cose non posso che peggiorare. Come nel caso di una bambina di dieci mesi è morta per malnutrizione e disidratazione a causa delle negligenze dei suoi genitori, un uomo e una donna dalla rigida fede cristiana.

Per motivi religiosi, la coppia aveva rifiutato le cure mediche per la figlia, la quale è poi deceduta. Entrambi ventisettenni, Seth Welch e Tatiana Fusari, del Michigan, sono stati condannati dal giudice a scontare la pena in prigione. "Dio è sovrano su ogni malattia", ha detto il padre motivando la sua scelta di non vaccinare la bambina e di non prestarle le dovute cure. La piccola è stata trovata dagli agenti del 911 con le guance incavate: l'autopsia ha stabilito, tra le cause della morte, la malnutrizione e la disidratazione.

I suoi genitori hanno ammesso di averla vista particolarmente magra e sottopeso già un mese prima del decesso. Non sono, però, corsi ai ripari: non nutrivano fiducia nei medici. D'altronde avevano la fede in Dio: secondo i due, è Dio che decide se una persona debba ammalarsi o meno e quindi bisogna rimettersi alla sua volontà.Su Facebook Welch si era già espresso a proposito dei vaccini: aveva denunciato un episodio in cui qualcuno aveva chiamato le forze dell'ordine perché rifiutava di vaccinare la figlia più grande. "Non è intelligente voler salvare quelle persone che sono le meno forti. Se l'evoluzione si basa sulla sopravvivenza del più forte, perché ci vacciniamo? Non dovremmo semplicemente lasciare morire il più debole e lasciare sopravvivere il più forte?".La coppia comparirà ancora una volta di fronte al giudice verso la fine di agosto: se la pena verrà riconfermata, è probabile che i due trascorrano il resto dei loro giorni in prigione.

