Nemmeno il tempo di iniziare la vacanza: Lidia muore sotto gli occhi dei parenti

Nemmeno il tempo di cominciare la vacanza. Ennesima tragedia sulle strade italiane: uno schianto violentissimo, una vittima e due feriti gravi. Questo il bilancio del terribile incidente avvenuto nei pressi dello svincolo per l'A27, lungo il Passante di Mestre, nel territorio di Preganziol, Treviso. Erano partiti in auto, una Mercedes bianca, in tre per godersi un breve soggiorno in Friuli che, come detto, non è nemmeno iniziato. Perché un autotreno ha travolto la macchina su cui viaggiavano Lidia Righi, 72 anni,, residente a Torrette ma originaria di Ancona, e i suoi due cognati, un 77enne anconetano (P.S.), trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Mestre, e la moglie 70enne (G.B.), sorella del defunto marito di Lidia, che è stata subito ricoverata all'ospedale di Treviso ma, stando a quanto si è appreso, non correrebbe pericolo di vita. Erano fermi quando sono stati travolti dal tir. Forse stavano cercando di capire la direzione da prendere e quel momento di indecisione si è rivelato fatale. (Continua dopo la foto)



Uno schianto tremendo al km 401 del passante di Mestre, in direzione Trieste: un camionista ungherese che viaggiava sulla stessa carreggiata di Lidia e i suoi parenti, avrebbe visto all'ultimo la Mercedes bianca, quindi non è riuscito ad evitare l'impatto, che è stato violentissimo e ha fatto sbalzare l'auto contro il guardrail. Le immagini dello scontro sono scioccanti. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi. Polizia stradale, operatori del Suem-118, vigili del fuoco e cinque mezzi ausiliari di Cav.

Ma per Lidia non c'era già più niente da fare. Rimasta incastrata tra le lamiere del sedile posteriore dell'auto, è praticamente morta sul colpo e i pompieri hanno estratto senza vita il suo corpo dalle lamiere. I cognati, come detto, sono rimasti feriti e subito trasportati nei vicini ospedali. L'incidente ha provocato due chilometri di code mentre i soccorritori provvedevano ai feriti e le forze dell'ordine ai rilievi.

La procura di Treviso, secondo quanto si è appreso, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. I funerali di Lidia Righi non sono ancora stati fissati: si attende che la magistratura completi gli accertamenti autoptici. La donna, che aveva 72 anni ed era originaria di San Ginesio ma anconetana d’adozione, era una ex segretaria del liceo Cambi di Falconara. Lascia due figli e un nipotino.

