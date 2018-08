“Giustizia per Eva”. Molestata da una suora, si suicidò a 26 anni

Per 13 anni era rimasta intrappolata in una relazione sessuale morbosa con una suora, motivo per cui a un certo punto ha deciso di togliersi la vita in preda alla disperazione. Così è morta Eva Sacconago, suicida, dopo aver sopportato per anni le avances di una donna che avrebbe dovuto essere per lei una guida spirituale.Suor Maria Angela Farè pare fosse ossessionata da Eva: le scriveva messaggi in continuazione, la costringeva a rapporti intimi. Un rapporto morboso che la stessa ragazza aveva confessato in una lettera a un sacerdote suo amico, dicendo di non poter nemmeno fuggire per timore che sarebbe stata raggiunta. Quando la madre e il padre di Eva hanno scoperto queste lettere hanno chiesto, e ottenuto, l'allontanamento e la sospensione della suora da Milano alla Sicilia, ma questo non è bastato.Eva era rimasta profondamente segnata da quanto accaduto e si è uccisa con una corda per giocare trovata nell'oratorio che frequentava e nel quale aveva conosciuto la sua aguzzina. (Continua dopo la foto)



Inizialmente per i genitori della ragazza è stata dura far credere che la figlia fosse stata vittima di abusi, visto che non c'erano prove della forzatura nel rapporto omosessuale, ma alcune perizie psichiatriche hanno dimostrato che la giovane era vittima e succube della religiosa, di 23 anni più grande.Gli abusi all'epoca in cui Eva era minorenne sono ormai prescritti e per l'unico episodio provato di abuso sessuale l'ex suora ha dovuto scontare 3 anni di carcere (a fronte dei 9 chiesti dall'accusa).

Per i genitori non è stata fatta giustizia: Eva non voleva denunciare la suora, era sua vittima, il sacerdote con cui si è confidata non voleva tradire la fiducia della loro figlia, ma il risultato è stato il suicidio. Da 4 anni Eva non c'è più e ogni giorno la madre le scrive delle lettere, come se fosse ancora in vita, in cui le racconta, di volta in volta, quello che accade nel quotidiano, come se Eva potesse ancora leggerlo.

Suor Maria Angela è stata condannata dal Tribunale di Busto Arsizio a tre anni e sei mesi di carcere, accusata di abusi sessuali s La suora dovrà versare un risarcimento di 50 mila euro ai famigliari della vittima. Il processo d’appello fissato per il 24 settembre, a MilanoGiovanna Bozzolini e Roberto Sacconago, rispondendo alle domande della pubblica accusa, avevano ricostruito quello che la signora aveva definito «un calvario», iniziato quando la 15enne figlia Eva aveva conosciuto, all’oratorio di Sant’Edoardo, suor Maria Angela, allora responsabile del Centro Primavera della parrocchia.«Una sera Eva non rientrava dall’oratorio e la trovai nella sala del bar, da sola con la suora», raccontava la madre. Dopo quell’episodio, e una serie di strani cambiamenti («Aveva iniziato a prendere peso e smesso di fare sport», racconta il padre Roberto), Giovanna Bozzolini decideva di «spiare la Smemoranda» che Eva conservava nella sua camera.«Trovai incollati fogli, biglietti, lettere di suor Maria Angela, firmati “sister Mary”, poi “mamma Mary” - ricorda - Chiamava Eva “amore” o “figlia mia” e definiva me “vipera”. Parlò persino di “baci sulle labbra” e chiese a Eva di portarle l’ecografia delle sue ovaie».A quel punto la madre della ragazza affrontò suor Farè, chiedendole di «rientrare nei binari, per farle capire che non era giusto quello che faceva». Persino il Capodanno del ’99, «mentre tutti festeggiavano, noi andavamo a parlare con la suora, di nascosto da Eva - rivela Roberto Sacconago - Ci incantava parlando di don Bosco e Maria Goretti. Solo il parroco di allora, don Giovanni Mariano, si propose di denunciarla».

Ti potrebbe interessare: “Anna svegliati!”. L’urlo dei genitori distrutti dal dolore. Morta a 19 anni