“È scomparso”. Parte per le vacanze e non dà più notizie. Poi la tremenda verità

Di Natale Romeo, un pensionato di 76 anni residente in Val di Susa, i familiari non avevano più notizie dal 25 luglio scorso. Quel giorno l'uomo era partito in auto da Sant'Ambrogio,Torino, per andare in vacanza in campeggio in Spagna, ma di lui si sono perse le tracce subito. Per questo i familiari hanno poi chiesto aiuto a chiunque l'avesse incontrato e sporto denuncia ai carabinieri. Ha occhi castani, è calvo ed è alto un metro e 70 centimetri. Indossava una canottiera bianca e una camicia a quadrettoni sul rosso e un paio di pantaloni sul beige, avevano fatto sapere più di 10 giorni fa e detto di essere molto "preoccupati più che altro perché ha subito un’operazione importante al cuore e deve assolutamente prendere delle pastiglie per la coagulazione del sangue. Aveva sempre le sveglie sul telefono che da quel giorno risulta spento". Giorni di angoscia e apprensione per Natale, che sembrava svanito nel nulla. Dodici giorni, per la precisione. Perché martedì 7 agosto è arrivata la peggiore e la più sconcertante delle notizie, come racconta Davide Petrizzelli su Torino Today. (Continua dopo la foto)



Il signor Romeo è deceduto in Spagna il giorno stesso della sua scomparsa, quindi il 25 luglio scorso, perché rimasto vittima di un incidente stradale mentre era alla guida della sua Dacia Duster. Ma nessuno ha avvertito i familiari, nonostante il 76enne avesse i documenti e il cellulare in tasca. Lo cercavano disperatamente, mentre dal principio il corpo di Natale Romeo era chiuso in un obitorio, in Catalogna.

L'allarme è scattato su impulso degli amici del 76enne, quelli che aspettavano di vederlo arrivare nel campeggio di Torredembarra, a circa 80 chilometri dal luogo dell’incidente dove Natale ha perso la vita. Eppure i parenti dell'uomo avevano subito sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Torino. Ma Natale non era scomparso, era già morto. Incomprensibile come nessuno si sia premurato di avvertire la famiglia, nonostante avesse con sé i documenti necessari per identificarlo e persino il telefono cellulare con i numeri dei suoi cari.

Soltanto nel pomeriggio di martedì 7 agosto, dunque 12 giorni dopo la sua morte, le autorità spagnole hanno avvertito la figlia e la nipote del signor Romeo, che vivono nel Torinese. Le due donne sono partite subito per la Spagna per sbrigare tutte le pratiche necessarie per il rientro della salma in patria, ma continuano a chiedersi il perché di questo mancato avvertimento, per quale motivo nessuno le abbia chiamate quando il parente è arrivato in obitorio.

