“Non ce l’hanno fatta”. Travolti dal treno, l’orribile morte di due bambini piccoli

Una notizia terribile, arrivata in una settimana davvero maledetta che ha visto l'Italia fermarsi prima per i tanti incidenti occorsi lungo le strade e poi per la drammatica esplosione di un mezzo pesante avvenuta a Bologna, conseguenza di uno scontro che ha visto il tir con a bordo materiale esplosivo saltare letteralmente in aria. Ora, purtroppo, l'ennesimo dramma, particolarmente toccante: due bambini sono infatti morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due ragazzini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Stando alle prime ricostruzioni, la famiglia si stava dirigendo verso il mare quando all'improvviso è stata travolta da un mezzo che stava effettuando regolare servizio. (Continua a leggere dopo la foto)

Da quel che si apprende, l'incidente si è verificato in contrada San Giorgio, tra Brancaleone e Locri. La donna ed i due figli, dei quali al momento non si conosce né l'identità, né l'età, nel momento in cui sono stati investiti daltreno stavano attraversando i binari per raggiungere il mare. La famiglia, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorta del sopraggiungere del treno, che li ha investiti in pieno. (Continua a leggere dopo la foto)

Il tutto sarebbe successo intorno alle 15.20 di questo pomeriggio, e a travolgere la mamma e i suoi figli sarebbe stato uno dei treni che da Melito Porto Salvo arrivano a Catanzaro Lido. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria ed un mezzo dell’elisoccorso. La circolazione ferroviaria è interrotta da quasi due ore. (Continua a leggere dopo la foto)

Le Ferrovie dello Stato, da qualche minuto, stanno provvedendo a effettuare il trasporto dei passeggeri attraverso dei pullman giunti sul posto. Una notizia che ha sconvolto i passeggeri e gli abitanti della zona: si aspettano ora i rilievi della polizia per capire cosa sia successo davvero, anche se tutto fa pensare a un tragico incidente.

“25enne morta”. Incidente domestico choc: il semplice gesto finisce in tragedia