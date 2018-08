Una storia così drammatica che aveva tenuto col fiato sospeso l'Italia intera. Adesso, però, arriva la tragica notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Si sapeva che sarebbe stato difficile, serviva un miracolo e purtroppo non è accaduto. È spirata la piccola Dalia, la bimba di tre anni figlia di Serena Pezzella, morta in un incidente stradale. Sua madre, Serena Pezzella, aveva perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Cassino-Sora. Serena, 36 anni, originaria di Pontecorvo ma residente a Formia, era morta sul colpo in quel tragico scontro della sua auto con un camion. In quella macchina c’era anche la piccola Dalia, sua figlia di tre anni, che fu estratta ancora viva dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. (Continua a leggere dopo la foto)

In quel tragico impatto è morta una donna e sua figlia ha resistito a lungo, per quasi un mese, ma poi non ce l’ha fatta più. La Lancia Y di Serena si scontrò con un tir, condotto da un uomo che da quel giorno è indagato per omicidio colposo, visto che la responsabilità dell’incidente, stando ai primi rilievi, sembrerebbe essere proprio la sua. Adesso l’omicidio diventa duplice omicidio, perché oltre ad una donna di 36 anni ha perso la vita anche una bambina che ne aveva soltanto 3, nonostante una lotta contro il tempo per poterla salvare. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo l’impatto fatale fra la Lancia Y di Serena Pezzella e un tir, la piccola Dalia è rimasta incastrata tra le lamiere, salvata con una manovra spericolata dai Vigili del Fuoco. Era in condizioni disperate, ma è stata portata in ospedale e tenuta sotto osservazione dai medici che l’hanno subito soccorsa. La piccola era ricoverata nel reparto di rianimazione presso il Policlinico “Gemelli” di Roma. (Continua a leggere dopo la foto)

Ha lottato per quasi un mese, ma le sue condizioni erano davvero troppo gravi, e nonostante il continuo monitoraggio dei medici non ce l’ha fatta. Un’altra vittima della strada andata via davvero troppo presto: una vittima di soli 3 anni, coinvolta in una tragedia che fa venire i brividi.

Ti potrebbe interessare anche: "Non ce l'hanno fatta". Travolti dal treno, l'orribile morte di due bambini piccoli