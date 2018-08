"I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i coglioni". È questo il messaggio che sarebbe stato lanciato attraverso gli altoparlanti di bordo sul regionale '2653', il treno delle 12.20 da Milano per Cremona e Mantova. Secondo quanto riporta 'La Provincia di Cremona', di fronte all'annuncio discriminatorio è scoppiata la 'bufera'. Alcuni dei viaggiatori che si trovavano a bordo del treno hanno segnalato il caso sui social e via mail a Trenord. Mentre l'azienda che gestisce il servizio ferroviario ha immediatamente aperto un'inchiesta interna. Tra i passeggeri che hanno raccontato quanto accaduto sui social c'è Raffaele Ariano che in un post pubblicato su Facebook ha dato la sua versione dei fatti. (Continua a leggere dopo la foto)





Ecco cosa racconta Raffaele sui social: "Trenord Milano-Mantova delle 12.20, martedì 7 agosto, ore 12.50 circa. Dagli altoparlanti, un'operatrice Trenord (il capotreno? il controllore? non posso dirlo con certezza) proclama: "I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori (sic). [...] E agli zingari (sic): scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i cogl... [sic]". A parte lo stupore per la solerzia con cui la gente si sta accodando a questa nuova Italia gialloverde, vi chiedo: secondo voi si può fare qualcosa? C'è qualche ente/associazione a cui abbia senso denunciare la cosa? Sono abbastanza convinto che questo comportamento sia sanzionabile. Il controllore di un treno, ad esempio, è un pubblico ufficiale".



Ariano, intervistato da Repubblica, spiega di essersi sentito in dovere di denunciare la cosa perché: "Ho la netta sensazione che comportamenti del genere siano ormai stati sdoganati dal clima che si è creato nel nostro Paese. Sui social mi hanno anche consigliato di denunciare l'accaduto in questura, ma io non voglio che la persona che ha fatto l'annuncio venga licenziata. Non chiedo la testa di nessuno, ma una netta presa di posizione da parte di Trenord, in modo che passi il messaggio che certi atteggiamenti non sono tollerabili". Il ricercatore spiega anche di "esser stato pendolare per anni su quella tratta e ci sono da sempre persone che chiedono l'elemosina. Ma reazioni di quel tipo non ce n'erano mai state".



Trenord intanto ha pubblicato una nota per far chiarezza su quanto accaduto: "Il dispositivo con cui si lanciano questi avvisi non è in cabina. E’ accessibile anche ai passeggeri che attraverso una manomissione potrebbero utilizzarlo". Poi, dopo alcune verifiche, esclusa la manomissione, la società ha ringraziato "il cliente per la pronta segnalazione" definendo l’accaduto "grave e inqualificabile". Cosa rischia adesso chi si è reso protagonista di questo annuncio sul treno Milano - Mantova? L’azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia ha avviato un’indagine interna e ha individuato la dipendente che ha pronunciato quelle frasi. Sono al vaglio i provvedimenti: la sanzione può arrivare al licenziamento.

