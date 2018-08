“Correte”. Arrivano i carabinieri: lei, 37 anni, in un lago di sangue. Un altro caso

L’allarme è scattato poco dopo le 6 del mattino. I carabinieri sono arrivati poco dopo ma per lei, 37 anni, non c’era già niente da fare. Succede a Cavarzere, piccolo comune di 13mila abitanti nei pressi di Venezia, in via Regina Margherita. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il marito della donna all'alba, confuso, dicendo che la donna stava male: era invece morta, uccisa dalle percosse del marito. Il 35enne, di Chioggia, era detenuto agli arresti domiciliari per estorsione e violenza privata. Non pare ci fossero stati precedenti di violenze in famiglia né segnalazioni di litigi.L'uomo era detenuto in regime di arresti domiciliari per reati di estorsione e violenza privata commessi anni fa. Non risultano invece problemi di coppia: nessuna denuncia di maltrattamenti in passato, né segnalazioni da parte dei vicini, tanto che gli investigatori tendono a ipotizzare che si sia trattato di un raptus. Dall’inizio dell’anno a oggi, circa il 38% delle persone uccise sono donne. (Continua dopo la foto)



Tra queste donne, circa il 40% dei casi è classificabile come femminicidio. Inoltre, secondo quanto segnalato dal Servizio centrale anticrimine della polizia, nel 90% dei casi di femminicidio l'autore era una persona legata alla vittima da un rapporto di convivenza o ex convivenza, mentre nel 40% circa degli episodi l'autore materiale dell’omicidio si è poi suicidato o ha tentato di togliersi la vita. Tuttavia, i dati di questa prima parte del 2018 confermano una preoccupante tendenza già registrata negli anni precedenti.

È vero infatti che sta calando il numero generale degli omicidi, ma tra questi aumenta la percentuale di femminicidi. Tra i casi di femminicidio di questo 2018 c’è quello avvenuto a Terzigno, nel Napoletano, lo scorso 20 marzo. Qui, una donna 31 anni è stata uccisa dal marito poco dopo aver accompagnato la figlia a scuola. L’uomo si è suicidato il giorno dopo e il suo corpo è stato ritrovato a pochi passi dal luogo in cui qualche ora prima aveva freddato la moglie.

Più recente rispetto a quello di Terzigno è il caso della donna 46enne di origini sudamericane uccisa a Genova dal marito, l'8 aprile. L’uomo era ritornato in Italia dall’Ecuador per provare a riallacciare un rapporto difficile con la moglie ma, non riuscendoci, l’ha colpita con una coltellata al cuore. Infine, a Cisterna di Latina, lo scorso 28 febbraio, un appuntato dei carabinieri di servizio a Velletri ha sparato alla moglie con la pistola d’ordinanza dopo una lite in strada, poi è tornato in casa, ha ucciso le due figlie che dormivano e poi si è tolto la vita.

