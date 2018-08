“Addio piccolo angelo”. 7 anni appena, la trovano così. Orrore allo stato puro

Da mesi la madre chiedeva al giudice di avere la piena custodia dei figli, ma non l'ha ottenuta e purtroppo la storia si è conclusa in tragedia. La piccola è stata uccisa da suo padre, Jeffrey nella casa in Pennsylvania dove viveva l'uomo, definito violento e psicopatico. Kayden Mancuso, aveva appena 7 anni. A scoprire il corpo della bambina è stato il patrigno che era andato a casa del padre per riprendere la bimba che non era stata portata a casa all'orario concordato. L'uomo ha trovato il cadavere della piccola in salotto con al collo una busta di plastica. Il padre ha prima soffocato la figlia e poi si è tolto la vita, da tempo gli era stata diagnosticata una forte depressione che lo portava ad avere anche atteggiamenti violenti, motivo per cui l'ex moglie non si fidava a lasciarlo solo con i figli.Come riporta il Daily Mail, l'uomo era stato denunciato per i numerosi atti di violenza, erano stati ristretti gli incontri con la bambina. (Continua dopo la foto)



Ma non annullati, visto che il giudice aveva reputato la piccola felice della presenza del papà. Purtroppo però i sospetti della madre della piccola sono stati confermati e ora la donna chiede che venga fatta giustizia e si domanda come mai il suo appello, con denunce e perizie psichiatriche alla mano, non è stato raccolto da nessun magistrato. La violenza contro le donne, anche in Italia, è una vera e propria emergenza.Nel 2016 sono stati 149 gli omicidi di donne (un femminicidio quasi ogni 2 giorni e mezzo) e circa 3 su 4 sono stati commessi nell’ambito familiare.

59 donne sono state uccise dal partner, 17 da un ex partner e altre 33 da un parente. E' il presidente Istat, Giorgio Alleva, a fare il punto sui femminicidi in Italia nel corso di una audizione parlamentare. Nell’ultimo decennio, in Italia, la quota di omicidi avvenuti in ambito familiare ha oscillato da un minimo del 63% nel 2010 ad un massimo del 77% nel 2014, per poi scendere al 73,2% nel 2016. Le differenze di genere sono sostanziali: sempre nel 2016, i maschi vittime di omicidio sono 251 e tra questi 40 (il 16% circa).

Sono stati uccisi nell’ambito delle relazioni familiari.Anche la dinamica nel tempo degli omicidi mostra notevoli differenze di genere. La costante riduzione del numero di omicidi registrata negli ultimi decenni ha riguardato principalmente individui di sesso maschile.

