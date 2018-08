“Funerali vietati”. Ecco cosa si nasconde dietro la decisione

Funerali in chiesa vietati per Luigi Venosa, morto questa mattina per una grave malattia a casa della figlia a Casapesenna. Lo ha stabilito con proprio provvedimento, dettato da motivi di ordine pubblico, il questore di Caserta Antonio Borrelli. Luigi Venosa, capostipite di una famiglia criminale di San Cipriano d'Aversa, da sempre organico al clan dei Casalesi con fratelli, figli e nipoti - molti dei quali oggi divenuti collaboratori di giustizia - era stato scarcerato qualche giorno fa dal carcere di Catanzaro proprio perché in fin di vita.I familiari avevano individuato la centralissima chiesa dell'Annunziata a San Cipriano d'Aversa per far celebrare i funerali, che si sarebbero dovuti tenere domani mattina alle 10, con tanto di manifesti già affissi, provocando però la reazione costernata dei familiari di alcune vittime di camorra, come quelli di Antonio Di Bona, vittima innocente dei Casalesi di cui proprio ieri si celebrava il 26esimo anniversario della morte. (Continua dopo la foto)

«A noi parenti - ha scritto in una lettera la famiglia di Di Bona - non fu concesso di piangerlo in casa ed in chiesa; lui, agricoltore, ucciso da mano camorrista, fu trattato da delinquente. Un camorrista come Luigi Venosa, viene invece trattato come qualsiasi persona innocente». La salma di Di Bona fu portata direttamente al cimitero, e così sarà anche per Venosa. Il questore Antonio Borrelli ha infatti vietato esequie pubbliche in chiesa.(Continua dopo la foto)



Il corpo verrà portato al cimitero dove una breve funzione, cui precederanno parte solo i familiari, verrà celebrata nella piccola cappella della struttura.Il clan dei casalesi è un'organizzazione criminale camorristica italiana, originaria della provincia di Caserta e formatasi nella seconda metà del XX secolo.

Si connota all'interno della camorra come un cartello criminale che mostra di avere tratti tipici paragonabili alla 'ndrangheta o a cosa nostra. (Continua dopo la foto)



Oltre che nella provincia di Caserta, il clan risulta attivo anche nel Laziomeridionale, Puglia, Molise, Toscana, VenetoLombardia ed Emilia Romagna (in particolare nelle province di Modena e Reggio Emilia), nonché in altri paesi del mondo, come la Spagna, dove gestisce un canale di distribuzione della cocaina proveniente dal sud America, Germania, Romania e infine negli Stati Uniti d'America.Non solo gestisce il traffico di droga proveniente dal Sud America. Ma è anche in altri paesi del Unione europea in particolare in Polonia dove tratta i carichi delle sigarette di contrabbando. Invece in Romania, Bulgaria e Ungheria gestisce la prostituzione, traffico di droga, edilizia, centri benessere e il riciclaggio di denaro investendoli in attività pulite.

