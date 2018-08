“Donato dove sei?”. I colleghi sotto choc lo trovano così. Era il suo primo giorno

Un operaio di 37 anni è stato da un colleg pochi minuti dopo le 8, in una stanza con varie apparecchiature, all'interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. La vittima, Donato Maggi, era al primo giorno di lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un'agenzia di Udine, che lo aveva «prestato» all'azienda di Precenicco, storico partner dello stabilimento friulano della Buzzi Unicem dove è avvenuta la tragedia. L'uomo era giunto a Fanna con il titolare della ditta e un altro collaboratore. Al momento della disgrazia era da solo nella stanza, allestendo una «zattera» per lo spostamento di un macchinario. Lo Spisal non è ora in grado di stabilire le cause del decesso. L'operaio sarebbe morto folgorato. È la conclusione cui sono giunti i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo che stanno svolgendo i rilievi assieme al personale dell'Azienda sanitaria. (Continua dopo la foto)



Sulla scorta delle verifiche eseguite, Donato Maggi - questo il nome della vittima - mentre era intento a eseguire lavori manutentivi avrebbe toccato, forse inavvertitamente, alcuni quadri elettrici. Per i carabinieri quindi il decesso è intervenuto «verosimilmente per folgorazione, entrando - la vittima - in contatto con una parte esposta in tensione». Gli accertamenti definitivi sulle cause del decesso saranno affidati all'autopsia il cui incarico sarà conferito domani dalla Procura della Repubblica di Pordenone.

Un'emergenza che non si arresta: il numero dei morti sul lavoro continua a crescere, dai 652 casi del 2014 ai 752 nei primi 8 mesi di quest'anno,pari a un rialzo del 15%. Non solo: sono in aumento anche le malattie professionali. E' quanto denuncia l'Anmil che, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di Inail e Inps, celebra la 65esima giornata nazionale vittime degli incidenti sul lavoro.

I dati Inail, ancora provvisori, mostrano rispetto alle morti bianche un +5% nell'industria manufatturiera. (Continua dopo la foto)

+34,2% nei trasporti, +6,2% nel settore delle costruzioni e +6,1% nel commercio. In lieve calo le morti bianche in agricoltura: -2,8% nei primi 8 mesi del 2015. A guidare la triste classifica la Lombardia con 111 vittime, seguita da Toscana e Veneto (entrambe le regioni con 76 morti bianche), poi da Lazio (72) e Campania (67%). Continua a flettere, tra gennaio e agosto, il numero degli infortuni: dal primo gennaio al 31 agosto ne sono stati denunciati 410.000 (-4,1% rispetto allo stesso periodo del 2014).

