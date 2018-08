Un saluto così non se lo sarebbe mai immaginato. Roberto Baldan fa il vigile del fuoco di professione e il prossimo 1 settembre andrà in pensione. Ieri, lunedì 6 agosto, ha rivissuto il dramma di qualche anno fa: in Toscana - precisamente a Viareggio -, sempre un carico di GPL a far scatenare il panico. Lì 32 morti, qui "per fortuna" solo uno ma con una settantina di feriti. Baldan, esperto ispettore dei vigili del fuoco di Venezia, è 'volato' alla volta di Bologna in poco tempo, accompagnato dalla sua squadra composta da altri venti uomini. Insieme agli altri colleghi, Roberto Baldan è riuscito a domare le fiamme: ci hanno messo più di qualche ora, solo a fine serata tutto è sembrato finito. Il suo ultimo turno vissuto tra fiamme e macerie. Lo racconta, con grande emozione, ai microfoni del TgR Veneto. "Era il mio ultimo turno, fra un mese vado in pensione. Abbiamo temuto un'altra Viareggio". (Continua a leggere dopo la foto)



Così ha parlato il Vigile del Fuoco, Roberto Baldan, secondo quanto riportato dall'edizione locale del telegiornale. Oggi Roberto, il vigile del Fuoco prossimo al pensionamento racconta il suo ultimo turno, ricordando l'altro terribile incidente che lo vide intervenire insieme ai fidati colleghi del Comando veneziano. Quella notte di Viareggio fu un inferno vero e proprio. Erano le 23:48 del 29 giugno, quando un treno merci partito da Trecate (Novara) con un carico di 14 cisterne contenenti 45,7 tonnellate di GPL ciascuna e diretto in provincia di Caserta, deraglia all'altezza della stazione di Viareggio. Il primo carro cisterna del treno merci si squarcia, ribaltandosi. Il GPL raggiunge le strade vicino alla stazione, entra nelle case. In pochi minuti il gas esplode e provoca la morte di 32 persone. (Continua a leggere dopo la foto)



A far visita ai feriti dopo l'incidente di Bologna anche il Premier Conte: "Sono venuto qui per accertare di persona le conseguenze sulle persone e sulle cose del terribile incidente di ieri. Rispetto alla dinamica che si è prospettata e che si è realizzata, possiamo ritenerci fortunati". Il presidente del Consiglio, esprimendo al vicinanza del governo, ha sottolineato: "È stato un terribile incidente, senz'altro, però i feriti sono tutti in via di guarigione". Quindi ha ringraziato la macchina di soccorsi, che è stata fantastica, e il personale sanitario. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il sindaco di Bologna Virginio Merola, che sta rientrando dalle ferie, per esprimere vicinanza alla città. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo l'incidente che ha lasciato una voragine nel tratto dell'autostrada e della tangenziale, c'è da risolvere la gestione della viabilità. Sono state riaperte stamattina a Borgo Panigale una carreggiata della A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, su twitter. "Dopo la tragedia, è una prima risposta, importante anche se parziale, per rendere più fluido traffico. Ora tutta la verità sul gravissimo incidente", dice il ministro.

