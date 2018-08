“Ecco perché è crollato il ponte sulla A14”. Disastro Bologna, i feriti salgono a 100

Prima lo schianto, poi l'esplosione, le fiamme e una colonna di fumo nero. E' quanto avvenuto ieri in tangenziale a Bologna in seguito ad un incidente fra un camion cisterna che trasportava liquido infiammabile e un altro automezzo cui è seguita una violenta esplosione. Un inferno di fuoco che si è scatenato intorno alle 14 alla periferia del capoluogo felsineo, all'altezza del km 4.800, direzione Sud del Raccordo Autostradale Bologna-Casalecchio, nel quartiere di Borgo Panigale, che ha provocato una vittima accertata e 100 feriti, di cui due in gravi condizioni.

Tre feriti, tra cui un poliziotto della stradale, sono ustionati in modo serio e sono stati portati al Centro grandi ustionati all'ospedale Bufalini a Cesena. A breve, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte dovrebbe arrivare al nosocomio per portare loro la vicinanza del Governo. Dopo si recherà a Bologna ma non è stato reso noto, ancora, il suo itinerario. Probabilmente si recherà negli ospedali cittadini. (Continua dopo i video e la foto)



L'esplosione di ieri ha inoltre causato il crollo di buona parte del ponte dell'autostrada del raccordo di Casalecchio A1-A14, che sovrasta la via Emilia. La violenta esplosione, che ha coinvolto anche numerose vetture di alcune concessionarie vicine, ha infatti determinato il crollo della soletta del tratto sovrappassante via Elio Bragaglia ma non ha coinvolto direttamente la via Emilia, che dista circa 100 metri, chiusa per consentire i soccorsi e le verifiche ai fabbricati investiti dai detriti. (Continua dopo la foto)



I Vigili del Fuoco accorsi sul posto sono riusciti a domare il rogo dopo diverse ore, ostacolati dalla morsa del caldo. All'origine dell'accaduto, con ogni probabilità, un tamponamento multiplo con conseguente incendio da parte del mezzo che trasportava materiale infiammabile, che ha dato origine ad una violenta esplosione. La dinamica esatta è comunque ancora al vaglio degli inquirenti. Intanto la procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti.

Autostrade per l’Italia ha reso noto questa mattina che il raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, rimane chiuso. Chiuso anche il tratto sulla Tangenziale di Bologna, tra lo svincolo n° 2 Borgo Panigale e lo svincolo n° 3 Ramo Verde in entrambe le direzioni.Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona o Padova, deve uscire a Bologna Casalecchio percorrere la tangenziale di Bologna e in corrispondenza dell'uscita n° 2 Borgo Panigale, proseguire lungo la via Emilia in direzione di Milano, per poi entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale. Chi da Padova e Ancona è diretto verso Firenze può uscire a Bologna Borgo Panigale, e tramite la Via Emilia in direzione Bologna prendere la tangenziale all'altezza dell'entrata n° 2 da cui proseguire in direzione Casalecchio per poi raggiungere la A1 in direzione di Firenze. Code si segnalano all'uscita obbligatoria n 3 Ramo Verde in direzione della A1 Milano-Napoli. Nessun disagio per chi da Milano è diretto in A14 Bologna-Taranto verso Rimini/Ancona e viceversa.

Ti potrebbe interessare: “Quei bimbi trovati così”. Orrore senza precedenti: una scena da brividi