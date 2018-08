“Vietato camminare in costume, a torso nudo e scalzi”: ecco dove (in Italia)

Vietato camminare in costume da bagno, senza scarpe o a torso nudo in (quasi) tutte le strade della nota località turistica. Un provvedimento che arriva dopo quello in base a cui non si potrà nemmeno più stendere i panni sui balconi e sulle finestre del centro storico. Questo, in breve, il contenuto di due ordinanze che portano la firma del sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino. Nel dettaglio, però, l'ordinanza numero 10 del 6 agosto firmata dal sindaco Ferrandino che in sostanza impone di non girare seminudi, non si applicherà nelle viuzze e nelle traverse che si trovano in prossimità delle spiagge. Obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, garantire il decoro dell'isola. Ferrandino, riporta il quotidiano Il Mattino, vuole tutelare il decoro pubblico partendo anche dai comportamenti dei singoli, turisti o residenti che siano, e insiste dunque nella sua personale battaglia contro sporcaccioni, disturbatori della quiete pubblica e più in generale contro chiunque, specialmente per le vie del centro, adotti comportamenti offensivi del pubblico decoro. (Continua dopo la foto)



“Abbiamo rilevato in questi ultimi giorni – spiega il primo cittadino - che sul territorio comunale con particolare riferimento ai centri storici, ed alle zone a maggior flusso turistico, si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti da turisti e residenti come contrari al decoro di una località turistica di fama nazionale ed internazionale come la nostra. Ad esempio camminare in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, provocare schiamazzi e compromettere il decoro”.

“Ritenuto quindi che tali comportamenti risultano in contrasto con il decoro dei centri storici e dei luoghi più rinomati di un Comune a vocazione turistica che intende qualificare l’offerta turistica, assicurando agli ospiti condizioni di vivibilità e di tutela del decoro, ho ordinato – conclude il primo cittadino – che lungo le strade dell’intero territorio del Comune di Ischia e con la sola eccezione delle traverse in prossimità delle spiagge, venga rispettato il divieto di camminare in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, di provocare schiamazzi e compromettere il decoro dei luoghi”.

Addio anche all'abitudine di far asciugare i panni su finestre e balconi. Nel testo dell'ordinanza firmata da Ferrandino si legge che “nei centri storici di Corso Vittoria Colonna, via Roma e nel borgo di Ischia Ponte è fatto divieto di sciorinare i panni per l’asciugatura da balconi prospicienti la pubblica strada, in cortili visibili al pubblico e sulla pubblica strada”. Per i trasgressori dei due divieti le multe vanno dai 25 ai 500 euro.

