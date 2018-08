Ancora un incidente drammatico sulle strade italiane. Un Tir, che trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente del raccordo di Casalecchio A1-A14, che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale: l'impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola. Un lunedì, quello 6 agosto 2018, da dimenticare: tante le esplosioni ancora avvertite sul luogo dell'incidente. Si tratta dei mezzi del parcheggio di un concessionario che stano prendendo fuoco. Si è alzata una colonna di fiamme e fumo nero enorme che si vede da mezza città. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze sono sul posto. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti. Per questo motivo è attualmente chiusa l'autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. Di due morti e oltre sessanta feriti è il bilancio ancora provvisorio. (Continua a leggere dopo i video dell'esplosione e la foto)







Il traffico - in una delle giornate di punte per l'esodo da Nord verso Sud in vista delle ferie estive - è completamente bloccato. Le esplosioni avvertite e il vasto incendio sta creando forti preoccupazioni tant'è che al momento i centralini appaiono impazziti. Le segnalazioni si moltiplicano. La chiusura, spiega società Autostrade in una nota, si è resa necessaria a causa di un camion in fiamme al chilometro tre. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 in entrambe le direzioni. "A causa incidente in autostrada- viene riportato su Twitter dalla polizia municipale di Bologna- si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido".

Questo lunedì, che segna la seconda settimana di agosto, non si è aperta nel migliore dei modi per il traffico autostradale. Oltre l'incidente di Bologna, infatti, alle prime ore dell'alba si è registrato un altro impatto, questa volta mortale. Due persone sono morte stamattina in un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un autoarticolato in A4, tra i caselli di Grisignano (Vicenza) e Padova ovest. Dopo il tamponamento da parte del furgone cassonato al mezzo pesante carico di imballaggi di cartoni si è sviluppato un incendio. Nel rogo è scoppiata una bombola gpl trasportata nel furgone. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Padova e Vicenza. Le due persone decedute si trovavano all'interno dello stesso furgone, illeso invece l'autista del tir. (Continua a leggere dopo la foto)



Sabato 4 agosto, invece, quattro migranti, di presumibile nazionalità africana, sono morti in un gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 105 nei pressi di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Il furgone a bordo del quale viaggiavano dopo una giornata passata nei campi si è scontrato frontalmente con un autoarticolato. Ci sarebbero anche altri feriti meno gravi, compreso l'autista del tir. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale impegnata nelle procedure di identificazione. A bordo del camion c'era un carico di pomodori che dopo l'incidente ha invaso la sede stradale.

Leggi anche: “Almeno 5 morti”. L’aereo si schianta nel parcheggio affollato, in pieno giorno