“Ecco dove è stato sepolto”. Marchionne, il mistero e la soffiata clamorosa

A oltre due settimane dalla sua scomparsa improvvisa, mentre ancora sul suo caso aleggiava il mistero, è venuta fuori la verità sulle ragioni che hanno portato alla morte di Sergio Marchionne. A fare luce su quanto avvenuto è Paolo Madron che ha spiegato le cause della morte di Marchionne su Lettera43. Pare che il motivo per cui Marchionne era stato operato era un sarcoma alla spalla. Si tratta di una patologia che attacca l'1% dei 1,5 milioni di diagnosi di cancro che ogni anno vengono redatte. Pare che Marchionne soffrisse di forti dolori, per questo era costretto ad assumere cortisone. Ma il dolore era così intenso che, a un certo punto, è stato necessario l’intervento chirurgico. Proprio durante l’intervento Marchionne sarebbe stato colpito di embolia cerebrale, che l’avrebbe mandato in coma profondo. Poi, per un arresto cardiocircolatorio, è morto. Ma cosa è un sarcoma? Si tratta di un tumore maligno che prende origine dai tessuti molli e dall'apparato osteoarticolare. Continua a leggere dopo la foto

Non sarebbe dunque il fumo il responsabile della morte di Marchionne (come era stato ipotizzato qualche giorno dopo il decesso). Il 25 luglio il corpo di Sergio Marchionne è stato cremato e l’ex Ceo di Fca è stato sepolto. Il funerale è stato celebrato in forma privata anche se non si è saputo assolutamente nulla. Si è parlato solo delle commemorazioni pubbliche che si terranno il 14 settembre a Torino e il 27 settembre ad Auburn Hills, Stati Uniti.

Possibile, però, che del funerale privato non si sia saputo nulla? Dove si è tenuto? Dove è stato sepolto Marchionne? Il riserbo è stato massimo e nulla è trapelato. "Neppure noi parenti sappiamo quando, come e dove Sergio è stato seppellito. Siamo stati tenuti all'oscuro di tutto. Certo che vorrei saperlo, ma per ora non ci dicono nulla", ha rivelato uno dei parenti del manager. Fino a oggi, giorno in cui sono arrivate le indiscrezioni dal quotidiano Il Centro. Il quotidiano svela dove sarebbe stato sepolto Marchionne.

Una bomba. Le prime indiscrezioni in assoluto sul funerale e la sepoltura di Marchionne dicono che l’ex ad di Fca sarebbe stato sepolto a Toronto. La cremazione, invece, sarebbe avvenuta in Svizzera, cioè dove Marchionne viveva e dove era stato ricoverato. Ora le spoglie di Marchionne si troverebbero a Toronto e non in Abruzzo – accanto a quelle del padre – come era stato ipotizzato.

Sergio Marchionne, l’ultimo acquisto prima di morire: “Come ha speso 180mila euro”