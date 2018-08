Un'estate italiana da dimenticare per quel che riguarda le vittime. Il bilancio sale drammaticamente di giorno in giorno, tra incidenti stradali, malori, l'influenza legionella in Lombardia e anche le tragedie dell'acqua, come quella accaduta nelle acque del lago di Como, a Nesso, poco distante dal capoluogo dove un sommozzatore di 47 anni è morto a causa di un imprevisto durante un'immersione. Si tratta di Ettore Salvadè, residente nel Comune di Veleso. La vittima si trovava in profondità per un'uscita al largo della costa insieme a un compagno coetaneo, quando per cause ancora da accertare, i due avrebbero avuto delle difficoltà che si sarebbero poi rivelate fatali. I sub sono stati obbligati a risalire in superficie velocemente e hanno perso conoscenza. Sono stati soccorsi da un gommone di passaggio e riportati a riva per tentare di fare il possibile dato che la situazione è apparsa subito molto seria. (Continua a leggere dopo la foto)

Poi, sono stati trasferiti con urgenza in ospedale dal personale sanitario del 118, giunto sul posto a seguito della chiamata d'emergenza. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare, se non constatarne il decesso. Grave il compagno che è stato trasferito in elicottero in camera iperbarica all'ospedale Niguarda di Milano. Sul caso stanno indagando i carabinieri per capire cosa sia successo sott'acqua che ha provocato la risalita d'emergenza, se un pericolo imminente, un tubo rotto o un mal funzionamento della strumentazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Le apparecchiature di entrambi sono state sequestrate e sono in corso le indagini. Sulla salma è stata disposta l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni. Per fare chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami. È Ettore Salvadè, 47 anni di Como ma residente a Veleso, il sub morto nelle acque del lago di Como davanti a Nesso durante un'immersione in compagnia di un amico. In corso gli accertamenti dei carabinieri di Como per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente. (Continua a leggere dopo la foto)

Subito sono stati allertati i soccorsi: a Nesso è arrivato l'elicottero del 118 che ha recuperato uno dei due sub, portandolo d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato nell'unità iperbarica. Per Salvadè, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. I due non erano principianti, per cui è importante capire ora quali siano state le cause.

