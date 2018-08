“Ditemi com’è morto mio figlio!”. Valerio, travolto da un treno e quel particolare che non torna

«Prima la verità. Valerio è oggi un ragazzo dimenticato, chiuso in una tomba mio figlio non avrebbe più speranza di vedere ristabilita la verità». Era la notte del 13 gennaio quando un treno travolse e uccise Valerio Frija nella stazione di Labico, alle porte di Roma. Sono passati 7 mesi e i resti di Valerio, restano nell’obitorio di Tor Vergata, dove resteranno fino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda del figlio. Qualcosa infatti, secondo la famiglia non torna. Tutti, a cominciare dal padre, chiedono agli inquirenti di continuare a scavare per capire cosa sia realmente successo. Capire perché Valerio,un ragazzo studioso e pieno di sogni, è finito sotto a un treno con le mani mozzate dopo essere uscito di casa di nascosto e «aver incontrato qualcuno, rimasto ancora sconosciuto, vicino al locale di Labico dove abitualmente si vedono i giovani». Secondo il padre, Valerio sarebbe finito in un «giro di spaccio, in qualcosa molto più grande di lui. Penso sia stato punito per aver ceduto droga nella zona di un altro. (Continua dopo la foto)



Valerio era braccato, quel giorno è stato sempre chiuso in camera, era cupo, aveva lo sguardo impaurito. Avevo intuito che c’era qualcosa che non andava, ma lui non ha avuto il coraggio di confidarsi. Se l’avesse fatto non sarebbe morto».Per la procura di Velletri il caso è chiuso (chiesta l’archiviazione per i due macchinisti del treno), per la famiglia no. Per questo i genitori di Valerio hanno fatto opposizione al gip contro il decreto di archiviazione. «L’udienza è stata fissata il 12 febbraio del prossimo anno - dice il padre indignato - un tempo lontanissimo, abbiamo chiesto di anticipare la data».

Nell’atto di opposizione, riporta il Messaggero, l’avvocato ha chiesto una nuova autopsia per vedere se sul corpo fatto a pezzi dal treno ci siano tracce di altri dna e se sui brandelli dei vestiti vi sia del sangue, chiesti anche nuovi accertamenti sul telefonino e sui social network usati da Valerio e, infine, l’esame tossicologico (mai fatto, è stato sempre detto, per la presenza non sufficiente di sangue). (Continua dopo la foto)

Perché Valerio aveva fumato spinelli, come dimostrano le foto che aveva inviato agli amici con WhatsApp la sera prima di morire. E la pista della droga (peraltro venduta a un minorenne) e dello spaccio in paese, per la famiglia, è ancora tutta da esplorare.

