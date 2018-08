“Codice rosso!”. Tragico schianto sulla Salaria, morto il marito la moglie gravissima

Tragico schianto sulla via Salaria. Per cause ancora da accertare un’auto, una Mercedes P 200, è finita fuori strada impattando contro un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle unità sanitarie di primo soccorso. La situazione è apparsa complicata fin da subito tanto da richiedere l’interventodell’eliambulanza. Ogni tentativo di salvare la vita all’uomo è stato vano. La moglie invece è stata trasportata all’ospedale Gemelli. L’incidente è avvenuto in direzione Roma, all’altezza di Borgo Santa Maria, nel territorio del comune di Fara Sabina. L'incidente è stato forse causato anche dall'asfalto reso viscido dall'abbondante pioggia che cadeva in quel momento sulla Salaria. La coppia è di Albano Laziale, in provincia di Roma.Sulla Salaria si sono immediatamente formate lunghe file. La strada, infatti, è chiusa per le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.Nel 2017 meno incidenti stradali ma più vittime. (Continua dopo la foto)



E' quanto sottolinea la Polizia stradale nel bilancio della propria attività nel corso dell'anno che ha visto 474.450 pattuglie di vigilanza stradale impegnate a contrastare i comportamenti illeciti alla guida dei mezzi su strade e autostrade. Le infrazioni al codice della stradaaccertate -si legge in una nota- sono state 1.999.469 che hanno portato al ritiro di 44.305 patenti di guida e 45.875 carte di circolazione con 2.946.906 punti complessivamente decurtati.

L’andamento del fenomeno infortunistico, rilevato da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri (al 20 dicembre 2017), se da un lato ha fatto registrare una lieve diminuzione nel numero complessivo degli incidenti (72.015, il 2,5% in meno rispetto al 2016) ed in quello delle persone ferite (39.178, -0,6%), dall’altro ha espresso un lieve aumento relativamente all’incidentalità con conseguenze mortali, con un incremento dei sinistri (1.519) + 0,8% (12 in più) e delle vittime – (1.656 ) + 2,2% (36 deceduti in più), tendenza purtroppo confermata da Istat.

La sicurezza della mobilità rappresenta una priorità per la Polizia di Stato che, con la Specialità Polizia Stradale, è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo. L’utilizzo sistematico del Tutor, articolato su 333 siti su un totale di circa 3.100 km di autostrada, ha consentito di accertare, dal 1° gennaio al 30 novembre 2017, 468.389 violazioni dei limiti di velocità, il 21,2% in meno rispetto all’analogo periodo del 2016, con una media di violazioni accertate per ora di funzionamento del sistema pari a 2,1.

Ti potrebbe interessare:Terni, neonato lasciato al supermercato: tragica scoperta dell’autopsia. Abbandonato dentro una busta: ora emerge il dettaglio scioccante