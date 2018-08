“State chiusi in casa”. Italia, la nube tossica travolge sei comuni: cosa è successo 

Allarme in Versilia, dove questa mattina si è sviluppato un incendio in un capannone di deposito di materiali edili, costituiti principalmente da materiali plastici a Pietrasanta, in località Pontenuovo. Le fiamme, rendono noto i vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incendio, "sono sotto controllo e le operazioni di spegnimento in corso". Sul posto sono presenti anche Arpa Toscana per i rilievi ambientali e Asl, assieme alle forze dell'ordine. Dal rogo si è alzata una densa nube nera, tanto che con una circolare, la Usl Toscana Nord Ovest ha dato indicazione ai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema di "evitare di sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria e di non raccogliere frutta e ortaggi vincolando comunque con eventuale consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile". (Continua a leggere dopo la foto)



Nel pomeriggio è stata temporaneamente chiusa la strada statale 1 'Aurelia', in entrambe le direzioni tra il km 366,000 e il km 368,000, nel territorio comunale di Pietrasanta. "Il sindaco Alberto Giovannetti - si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del comune di Pietrasanta - insieme agli operatori del Centro Operativo Comunale, è arrivato sul posto per seguire e coordinare gli interventi. Lì sono già al lavoro i Vigili del Fuoco insieme ad Arpat ed Asl e alle forze dell'ordine".

Quali sono le indicazioni comunicate dalla Usl "Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria, sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile". Queste le indicazioni che l'Usl Toscana Nord-ovest ha dato ai Comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema per l'incendio a Pietrasanta in un capannone di materiali edili costituiti principalmente da materiali plastici.

che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi.

Il Comune raccomanda alla popolazione di allontanarsi dall'area del rogo e chiudere porte e finestre @TgrRai pic.twitter.com/GhfAsVFAyb — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 3 agosto 2018



"Dall'incendio non ancora domato si innalza una alta e densa colonna di fumi neri, di cui non è possibile stabilire un esatto orientamento di diffusione e di ricaduta dei prodotti di combustione", scrive l’Usl Toscana Nord-Ovest nella nota inviata ai Comuni della Versilia. Allo stato attuale, "in attesa di precise indicazioni da parte di Arpat in merito alla effettiva estensione della diffusione e ricaduta dei fumi, si ritiene necessario che in via cautelativa sia informata la popolazione".

