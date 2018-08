“Purtroppo è lei”. Delia, 16 anni, scomparsa nel nulla. La terribile scoperta

Una scomparsa che aveva terrorizzato i genitori e dato il via a delle ricerche disperate, a tappeto. Una corsa contro il tempo che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazzina ligure di 16 anni, Delia, la cui sparizione da Andora (Savona) era stata denunciata dai parenti mercoledì sera. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato trovato nelle scorse ore all'interno di un ex albergo in disuso del Savonese a Laigueglia, impiccato. A fare la macabra scoperta darebbero stati i carabinieri che da ore erano impegnati nelle ricerche della giovane scomparsa da casa il 31 luglio scorso. La tragedia ha avuto inizio proprio nella serata di quel giorno quando la sedicenne è uscita da casa informando i genitori ma non è mai più rientrata. Dopo qualche ora di attesa e inutili tentativi di capire dove fosse finita, i famigliari avevano così deciso di rivolgersi ai carabinieri. (Continua a leggere dopo la foto)

Subito dopo la notizia della scomparsa, i residenti della cittadina della riviera ligure si sono mobilitati con appelli su Facebook e ricerche in zona ma purtroppo l'esito è stato drammatico. Secondo quanto appreso, l'ultima volta Delia era stata vista proprio mercoledì sera ad Andora, poi se ne erano perse le tracce. Tre giorni dopo la sparizione, la scoperta della morte.

Il corpo è stato trovato a impiccato con una sciarpa alla ringhiera delle scale della struttura alberghiera abbandonata. Sul cadavere il pm ha già disposto l'autopsia ma dai primi rilievi sembra proprio che si sia trattato di un suicidio. A questa ipotesi i carabinieri sarebbero arrivati attraverso l'analisi della scena dove si è consumata la tragedia e una primo esame esterno del corpo da parte del medico legale.

A confermare l'ipotesi di un suicidio ci sarebbe anche un altro particolare. La ragazza avrebbe infatti lasciato anche due bigliettini di addio uno, indirizzato all'ex fidanzatino e l'altro alla migliore amica. Una circostanza, questa, che ha fatto pensare fin da subito che dietro la decisione di togliersi la vita possa esserci stato il dolere e la delusione per la fine di una relazione sentimentale.

