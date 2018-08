Gratta e Vinci, cosa cambia per chi li compra. La decisione è delle ultime ore

Tanti gli italiani che ancora oggi cedono di tanto in tanto alla tentazione di comprare un Gratta e Vinci fortunato sperando nel più classico dei colpi di fortuna, possibilmente di quelli capaci di cambiare la vita una volta per sempre. E numerosi anche quelli che, quando ne hanno l'occasione, decidono di infilare qualche monetina nella slot machine di turno sperando di vedersene restituire molte di più. Una tendenza che si troverà a fare ora i conti con il "decreto dignità", che ha già avuto il via libera della Camera con 312 sì, 190 no e 1 astenuto e che passerò ora in Senato in seconda lettura. Stando alle previsioni, il provvedimento dovrebbe essere approvato a breve. Tra i tanti provvedimenti contenuti nel testo, come le regole su contratti a termine e delocalizzazioni, ecco anche arrivare allora il divieto per la pubblicità del gioco d'azzardo con un inasprimento delle sanzioni, approvato "a sorpresa" dopo un primo parere negativo del governo. (Continua a leggere dopo la foto)

Ecco allora che, un po' come già avviene sui pacchetti di sigarette, i Gratta e Vinci dovranno contenere indicazioni come "il gioco nuoce alla salute", così da ricordare a chi li acquista i pericoli derivanti dalla dipendenza. Non solo: il logo "no slot" sarà presente negli esercizi pubblici che sceglieranno di eliminare le macchinette. Chi volesse giocare, invece, dovrà presentare obbligatoriamente la tessera sanitaria, anche qui sulla falsariga di quanto avviene per l'acquisto di tabacchi. (Continua a leggere dopo la foto)

Non c'è solo il mondo del gioco però nel provvedimento: prorogato nel biennio 2019-20 il bonus assunzioni al 50% dei contributi fino gli under 35 (non solo per gli under 30 come previsto dalle vecchie norme). Lo sconto vale per tre anni, tetto massimo 3.000 euro. Dovrebbe favorire 62mila nuove assunzioni nel biennio. Inoltre le Regioni dovranno dedicare una quota delle loro nuove assunzioni a rafforzare gli organici. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul fronte contratti, massimo 24 mesi per il tempo determinato, dopo i primi 12 vanno indicate le causali, senza il contratto diventa automaticamente stabile. Ogni rinnovo a partire dal secondo ha un costo contributivo aggiuntivo dello 0,5%, escluso il lavoro domestico. Ridotte da 5 a 4 le proroghe. La stretta vale anche per i contratti a termine in somministrazione, esclusi i portuali. La stretta non si applicherà subito anche ai contratti in corso, ma scatterà da novembre.

Gratta e vinci, avete mai notato un ‘segnetto’? Occhio: ecco che significa. Hanno scoperto tutto