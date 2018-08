“Aveva compiuto 18 anni meno di un mese fa”. Addio Alex, è morto così

L'11 luglio scorso aveva compiuto 18 anni. Era maggiorenne da nemmeno un mese l'ultima vittima della strada. Si chiamava Alex Casadei, era originario di Savignano sul Rubicone, studiava all'istituto alberghiero Malatesta di Rimini ed è morto in un tragico incidente stradale avvenuto mercoledì scorso a Santarcangelo di Romagna. Un incidente tremendo: Alex, che probabilmente ha perso il controllo del suo scooter dopo un sorpasso, è finito contro un palo della luce. Stando a una prima ricostruzione dei vigili urbani, subito arrivati sul posto insieme ai soccorsi, il 18enne stava viaggiando tra Savignano e Santarcangelo quando, verso le 16.45, mentre percorreva via San Bartolo, pare si sia trovato davanti un trattore che procedeva nella stessa direzione. A quel punto, sempre secondo una prima ricostruzione dei fatti, Alex avrebbe tentato di superarlo, ma evidentemente qualcosa è andato storto: ha perso il controllo del motorini e si è schiantato contro il palo della luce. (Continua dopo la foto)



Sul posto i soccorritori sono arrivati immediatamente. Il personale sanitario del 118 si è precipitato con ambulanza e auto medicalizzata e tentato di rianimare disperatamente il ragazzo, che in quell'impatto violentisissmo aveva riportato ferite molto gravi. Ma poi si sono dovuti arrendere: per Alex non c'era più niente da fare. Lo schianto non gli ha lasciato scampo. Poco dopo, riporta Il Resto del Carlino, è arrivato sul posto anche il padre della giovane vittima. Si è inginocchiato accanto al lenzuolo che lo ricopriva, devastato dal dolore, ed è rimasto lì a lungo.

Gli agenti della polizia Municipale di Santarcangelo, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi per i rilievi dell'incidente, hanno sottoposto il conducente del trattore, un 60enne che vive nella zona, agli esami dell’alcoltest, poi risultati negativi, si legge ancora sul quotidiano. Ai vigili l'uomo, sotto choc, avrebbe confermato la dinamica della tragedia.

Il 60enne si è accorto di quanto era accaduto pochi istanti dopo: ha sentito la botta, si è voltato e ha visto il ragazzo a terra. L'uomo non si dava pace, come i familiari di Alex, distrutti per la tragedia. I residenti di quella via dove ha perso la vita Alex Casadei, riporta ancora Il Resto, mettono sotto accusa la strada. Perché negli ultimi anni hanno assistito a molti incidenti, anche piuttosto gravi, lungo via San Bartolo, che è molto stretta. “A malapena ci passano due macchine – dice al quotidiano uno di loro - Ma nonostante questo tanti, quando transitano da qui, viaggiano così forte da far paura”.

Schianto tremendo: Cesare muore sul colpo. Ancora sangue sulle strade italiane