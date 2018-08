“Colpito da un fulmine”. Stefano è morto così, in mezzo ai suoi boschi

Era uscito per una passeggiata. Per rilassarsi ed entrare in profondo contatto con la natura. Lo faceva sempre Stefano Devich, 48enne di Salesei di Sopra in Veneto e falegname molto attivo nel volontariato locale. Lo faceva ogni qual volte ne sentisse i bisogno. Stavola però dai suoi amati boschi non ha fatto ritorno.Un fulmine se l'è andato a prendere proprio mentre passeggiava. È morto così, colpito da una scarica.A trovarlo, come riporta Il Gazzettino, disteso sotto un albero con il monocolo spezzato, è stata la cognata, anche lei alla ricerca del congiunto, fin dal mattino, assieme a una ventina di volontari. Stefano Devich mercoledì, poco dopo le 18.30, era uscito di casa lasciando detto che avrebbe fatto un giro in località Mont de Andraz. Da appassionato cacciatore qual era lo faceva spesso: binocolo alla mano, si appostava ad ammirare i capi che di volta in volta gli passavano di fronte. Si è così diretto verso il passo Falzarego e poco dopo il paese di Cernadoi, a Costa Vegla, ha lasciato l'auto. (Continua dopo la foto)



Una Panda di colore blu, in una piazzola di sosta lungo la strada statale 48 delle Dolomiti.E a piedi ha iniziato a percorrere il sentiero verso La Martìn. Qui, nei pressi di alcuni fienili, deve essersi posizionato in attesa di veder passare cervi, caprioli, uccelli particolari. Ma qui deve anche averlo colto il temporale che verso le 20 si è scatenato all'improvviso su Livinallongo. E lui si è trovato al centro di quel finimondo.Ogni anno nel mondo almeno mille persone vengono uccise dai fulmini.

E diverse altre migliaia riportano lesioni gravi. Ciò avviene prevalentemente nei paesi in via di sviluppo, Sud Africa, India, Nepal, Bangladesh, che detengono il maggior numero di decessi con una media di 150-200 vittime all'anno. Ma anche negli Stati industrializzati i fulmini provocano ogni anno decine di vittime: negli Stati Uniti, ad esempio, ogni anno circa 50 persone perdono la vita colpite da fulmini. In Italia si parla invece circa 10/15 decessi ogni anno.Le zone più a rischio sono montagna, spiagge, mare, campi aperti, alberi isolati.

I più colpiti sono generalmente escursionisti, bagnanti, agricoltori, pastori e giocatori di golf. I tipi di fulminazione sono due: 'diretta', se il fulmine si scarica direttamente sul soggetto, e 'indiretta' se la scarica elettrica si trasmette al soggetto attraverso il terreno o l'acqua. Fortunatamente solo il 20-30 per cento delle persone colpite da un fulmine muore. La maggior parte dei decessi avviene per un arresto cardio-respiratorio immediato.

