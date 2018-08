“Non è possibile, non è vero”. Muore a 29 anni in ospedale, tra mille polemiche

Una morte che fa gridare rabbia e dolore, la scomparsa di una donna che ha lasciato soli i suoi bambini dopo un ricovero in ospedale durato un mese e durante il quale sulle sue condizioni di salute si sono susseguiti molti misteri e poca chiarezza. Floriana Skendaj, una ragazza di 29 anni, ha perso la vita dopo un mese di ricovero all'Ospedale di Vaio di Fidenza. La giovane, madre di due bambini, è deceduta due giorni dopo la terza operazione alla quale è stata sottoposta, all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata trasferita d'urgenza dopo i primi due interventi effettuati a Fidenza. Un caso che sta facendo il giro del web in queste ore. Il 29 giugno Floriana si era recata presso l'Ospedale di Vaio per un'infiammazione alla parete pelvica: non sembrava una cosa grave ma da quel momento per lei è iniziato un vero e proprio calvario e non le è stato più possibile uscire dall'ospedale. Due giorni fa la tragica notizia: il cuore di Floriana aveva cessato di battere. (Continua a leggere dopo la foto)

Il marito Adriano Ricchitelli ha presentato, tramite gli avvocati Filippo e Raffaele Poggi Longostrevi, un esposto alla Procura della Repubblica di Parma per accertare eventuali responsabilità in capo ai sanitari che si sono presi cura di sua moglie. Floriana Skendaj, nata in Albania e madre di due bambini piccoli, Michael e Bryan, viveva nel Parmense da circa 20 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto i carabinieri dei Nas hanno sequestrato le cartelle cliniche di Floriana all'Ospedale Maggiore e all'Ospedale di Vaio mentre è stata eseguita anche l'autopsia sul corpo della giovane. Dai risultati degli esami, che saranno disponibili tra alcuni giorni, si potranno avere elementi utili per stabilire la causa del decesso, che tuttora appare inspiegabile e pieno di misteri che i parenti sperano di risolvere il prima possibile, per capire eventuali responsabilità. (Continua a leggere dopo la foto)

La donna, viveva insieme al marito e ai due figli a Fontevivo: nata a Flora, in Albania, si era trasferita a Collecchio quando aveva solo 7 anni ed era sempre rimasta nel nostro Paese. Era molto conosciuta per le attività aggregative, rivolte soprattutto ai più piccoli, che portava avanti con l'associazione Meta. L'anno scorso si era anche iscritta a Scienze della Comunicazione a Reggio Emilia.

