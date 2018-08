Era andata in vacanza per divertirsi insieme ai parenti, trascorrendo giornate spensierate in riva al mare a giocare e tuffarsi come tutti i ragazzini della sua età. Purtroppo però quello è stato l'ultimo viaggio della piccola Gaia Trimarchi, una bambina romana di sette anni scomparsa in circostanze assurde e drammatiche mentre si trovava nelle Filippine. Una tragedia che è stata resa nota dalle testate locali, che hanno ricostruito quanto accaduto alla bambina: fatale sarebbe stato il contatto con una medusa durante un bagno. Gaia, papà italiana e madre originaria proprio del paese del sudest asiatico, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya insieme proprio alla mamma, a uno zio e a un cugino. Stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare non lontano dal bagnasciuga quando si è messa a gridare per il dolore. "Ho visto la parte superiore della gamba diventare viola" ha raccontato la madre, Romanita Cabanlong. (Continua a leggere dopo la foto)

A quel punto a complicare le cose è stato il luogo dove è avvenuto l'incidente, lontano da qualsiasi struttura pronta a soccorrere la bambina. Pare sia stata infatti necessaria mezz'ora di barca – sempre stando a quanto riferiscono i media – per trasportare Gaia fino all'isola più grande di Caramoan e poi altri dieci minuti per arrivare in ospedale, dove i medici hanno provato ad aiutare la piccola. Qui è stata dichiarata la morte a causa di quella che è stata definita una grave reazione allergica. (Continua a leggere dopo la foto)

A pungerla, uccidendola, sarebbe stata un esemplare di Cubozoa, detta anche "box jellyfish", una delle meduse più velenose e pericolose del mondo. Secondo gli esperti questo tipo di animale possiede sessanta tentacoli, ognuno dei quali composto da 500mila terminazioni velenose. A tal proposito scrive il sito ConservationInstitute.org, "questi dardi microscopici sono pieni di veleno, e ognuno potrebbe teoricamente uccidere fino a 60 persone". (Continua a leggere dopo la foto)

La sostanza velenosa è ad azione rapida e può causare arresti cardiovascolari in pochi minuti; il dolore causato dalla puntura stessa è incredibilmente intenso, e può causare la morte anche prima che il veleno faccia effetto, in quanto può portare a shock. L'unico modo per salvarsi è quello di avere nelle immediate vicinanze un medico in possesso dell'antidoto ma, come è comprensibile, tale circostanza non è sempre possibile.

“Una tragedia”. L’assurda morte di Marco: a settembre si sarebbe sposato