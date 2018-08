Morte choc a Bergamo: due bimbe non ce l’hanno fatta. La malattia letale

Due neonate venute alla luce a poche settimane di distanza l’una dall’altra, tra maggio e giugno, sono morte all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo a causa della pertosse. Le madri, secondo quanto emerso, non erano vaccinate, anche se nel caso della pertosse la malattia può ripresentarsi. Come ha scritto oggi L'Eco di Bergamo le due piccole, decedute a un mese dalla nascita, avevano contratto la malattia infettiva trasmessa da un batterio, la Bordetella pertussis, che per i neonati "può essere molto grave e nel primo anno di vita è una delle cause più frequenti di decesso". Le loro madri, riporta sempre il quotidiano, una italiana e residente vicino a Treviglio e l'altra di origine romena , residente nel Cremasco ma che gravita nella Bergamasca, avevano avuto una gravidanza senza problemi ma, come è emerso dagli accertamenti medici, "nessuna delle due era vaccinata per la pertosse" né si era sottoposta di recente a "una profilassi protettiva contro questa malattia". (Continua a leggere dopo la foto)



Malattia che si è rivelata letale per le piccine e che, si è scoperto, aveva colpito anche le loro mamme. La prima bambina è nata a maggio all’ospedale di Seriate da una donna rumena. A fine giugno, quando aveva 40 giorni, ha iniziato a stare male e i genitori l’hanno portata al pronto soccorso, sempre di Seriate. Da qui è stata trasferita ad Alzano Lombardo, dove le cure di antibiotici sono state inutili. L’ultimo, disperato, tentativo di salvarla è stato fatto a Bergamo, con il sistema Ecmo, ma dopo cinque giorni è morta per choc settico. Il secondo decesso è del 30 luglio scorso e in questo caso l’ospedale ha chiesto il riscontro diagnostico.

La neonata aveva un mese e qualche giorno ed era nata a Treviglio da genitori della provincia di Cremona risultati entrambi positivi alla pertosse. La pertosse fa parte delle malattie infantili, come la rosolia, il morbillo, la varicella e la parotite, e colpisce prevalentemente bambini sotto i 5 anni. E' una patologia infettiva di origine batterica molto contagiosa, causata dal batterio Bordetella pertussis e si può prevenire con il vaccino. Un altro batterio della stessa famiglia, il Bordetella parapertussis, è all’origine di una malattia simile, la parapertosse, che si manifesta però con sintomi più lievi.

La trasmissione avviene solo fra esseri umani. Un adeguato trattamento antibiotico permette la guarigione in una quindicina di giorni. A differenza delle altre malattie infantili, l’immunità conferita da una prima infezione non è definitiva, ma diminuisce col tempo. Oggi la pertosse è diffusa in tutto il mondo, ma è diventata rara, soprattutto nei Paesi in cui è stata introdotta la vaccinazione generalizzata nell’infanzia. Nel nostro paese la vaccinazione è obbligatoria. Viene somministrata nei bambini a partire dal compimento dell’ottava settimana di vita.