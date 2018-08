Emanuele Scieri: clamorosa svolta a 19 anni dalla morte del parà

Nuovi sviluppi delle indagini sulla morte nel 1999, presso la Caserma dei Paracadutisti “Gamerra” di Pisa, del militare di leva Emanuele Scieri. A distanza di 19 anni si sarebbe arrivati a una svolta sul caso del militare trovato senza vita ai piedi della scala della torre di asciugatura dei paracadute. Le novità nell'inchiesta sono state rese note oggi durante una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Pisa alla quale hanno partecipato il procuratore della Repubblica, Alessandro Crini, gli investigatori della polizia appartenenti alla Squadra Mobile di Firenze e alla Sezione di Polizia Giudiziaria di Pisa che hanno condotto le indagini. Emanuele Scieri, 26enne siciliano, viene ritrovato morto il 16 agosto del 1999, nella caserma 'Gamerra' dei paracadutisti della 'Folgore' di Pisa dove era arrivato da Siracusa per svolgere il servizio di leva. Il cadavere del giovane siciliano venne rinvenuto, senza vita, lontano dal posto di caduta ai piedi della torretta dell'asciugatoio dei paracadute della 'Gamerra' con le stringhe delle scarpe slacciate. (Continua a leggere dopo la foto)



Aveva la colonna vertebrale spezzata e abrasioni sul corpo. Una morte misteriosa che fece avanzare l'ipotesi di un atto di nonnismo. Adesso anche le indagini della procura di Pisa avrebbero individuato falle e le distorsioni di un sistema disciplinare in quegli anni fuori controllo ed ha rintracciato elementi di responsabilità depositandoli presso la Procura della Repubblica di Pisa. A quasi 20 anni dai fatti arriva la svolta con un arresto. Anche l’ex ministro Stefania Prestigiacomo (Fi), vice presidente della commissione d’inchiesta, aveva parlato di diffusa omertà tra i testi ascoltati.

Secondo la deputata qualcosa sarebbe accaduto mentre Scieri veniva trasferito sul pullman alla caserma pisana il 13 agosto insieme ad altre reclute. ''Sappiamo che i ragazzi sono stati fatti viaggiare in pieno agosto con i finestrini chiusi ed il riscaldamento al massimo nella posizione della sfinge. – aveva spiegato Prestigiacomo -. Lui non era accettato perché era più grande rispetto alle reclute diciottenni, era laureato, faceva già l’avvocato. Probabilmente non accettava questi atti di sopruso''. E dunque potrebbe essere stato punito.

Fra i trattamenti cui erano sottoposte le reclute alla caserma della Folgore Gamerra nel 1999 c’era l’ingestione forzata di escrementi, raccolti dagli allievi, che ne sarebbero stati i consumatori. Questo “rito” è stato ricordato dal generale Enrico Celentano, comandante della Folgore, nel corso della sua audizione davanti alla commissione d’inchiesta sulla morte del parà siracusano Emanuele Scieri. Lo scorso gennaio Federica Sciarelli, a Chi l’ha visto, aveva riproposto il caso Scieri. Durante la puntata aveva parlato anche la Presidente della Commissione d’inchiesta, Sofia Amoddio. “È stato ucciso”, aveva detto chiaro e tondo la deputata siciliana.

