Le strade italiane continuano a far registrare eventi e numeri davvero allarmanti: incidenti, catastrofi e morti sono un problema che non può più essere ignorato. Ennesima giornata funestata dagli incidenti stradali, soprattutto nel tratto bergamasco dell'Autostrada A4 Torino-Venezia. Dopo un primo grave schianto all'alba, nel quale sono rimasti feriti in modo serio un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 24, un altro incidente si è verificato pochi minuti prima delle 10 a poca distanza dal casello di Capriate San Gervasio in direzione Milano, all'altezza del chilometro 162. "Spettacolare", si fa per dire, la dinamica: un camion ha invaso per cause da chiarire la carreggiata opposta, scavalcando il guard rail e scontrandosi con un'auto. Dopo l'impatto il mezzo pesante ha preso fuoco, venendo distrutto completamente dalle fiamme. (Continua a leggere dopo la foto)

Nonostante la gravità dell'incidente, nessuna delle quattro persone rimaste coinvolte si è ferita in modo grave: l'Azienda regionale emergenza urgenza riferisce di quattro persone soccorse, tra cui una ragazzina di 13 anni: i feriti più gravi sono stati portati in codice giallo negli ospedali della zona dai mezzi di soccorso intervenuti, incluso un elicottero. Sicuramente più gravi le conseguenze sul traffico: il tratto tra Seriate e Capriate in direzione Milano è rimasto chiuso per ore per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel momento di maggior traffico si sono registrati oltre dieci chilometri di coda, con automobilisti e gli altri viaggiatori esasperati dal grande caldo odierno. La strada è stata successimente parzialmente riaperta: secondo l'ultimo aggiornamento di Atuostrade per l'Italia (delle 15.34) il traffico scorre su due corsie e ci sono 4 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione. Sempre per lo stesso incidente si segnalano code anche tra Bergamo e Capriate sempre verso Milano... (Continua a leggere dopo la foto)

"In alternativa per chi é diretto in direzione Milano seguire la A35 BREBEMI – consiglia Autostrade per l'Italia – Sono chiuse le stazioni di Dalmine e Bergamo in entrata verso Milano. Sul posto è il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare e velocizzare il deflusso della coda".

Ti potrebbe interessare anche: "Tragico destino", Enzo Sicignano è morto: fatale l’incidente in moto