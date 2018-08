“Abbiamo ritrovato Maria…”. La peggiore delle notizie: era scomparsa il giorno prima

È uscita di casa alle 9 di mattina del 31 luglio 2018 a bordo della sua Smart per andare al vicino mercato di Castro dei Volsci, poi di Maria Catallo si sono perse le tracce. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla, i familiari di Maria, 61 anni, di Pastena, in provincia di Frosinone, hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine. Come riporta il sito CiociariaOggi, le ricerche sono scattate immediatamente. Si sono attivati i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo agli ordini del capitano Tamara Nicolai, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Hanno perlustrato ogni centimetro della zona circostante sperando di ritrovare al più presto la donna, sposata e madre di due figli. Forze dell'ordine e volontari hanno setacciato l'area, mentre i parenti e gli amici di Maria vivevano momenti di angoscia e apprensione per la scomparsa improvvisa della donna. Ore di perlustrazioni dopo, nel tardo pomeriggio sempre di martedì 31 luglio, il ritrovamento dell'auto con cui la 61enne si era allontanata da casa. (Continua dopo la foto)



La macchina della signora Catallo è stata individuata a Ceprano, in via Crespasa, ai confini con Castro dei Volsci, vicino al "ponte di ferro". Ma di Maria non c'era ancora nessuna traccia. Il veicolo trovato parcheggiato vicino al ponte è stato rimosso con un carro attrezzi e sul posto, in serata, è arrivato anche il sindaco di Pastena, Arturo Gnesi, per partecipare alle ricerche dopo aver attivato la squadra della protezione civile, scrive sempre il quotidiano locale.

Le ricerche degli uomini dell'Arma, dei pompieri e dei volontari sono state sospese a tarda sera, quando il buio non consentiva più di perlustrare a dovere la zona e sono riprese alle prime luci del giorno di mercoledì primo agosto, supportate dagli specialisti del nucleo Tas, da quelli del nucleo cinofili e da una squadra Saf in assetto per la ricerca in ambiente impervio. Ma 24 ore dopo la scomparsa, è arrivata la terribile notizia: la signora Maria è stata ritrovata senza vita.

Il cadavere della 61enne è stato ritrovato dai vigili del fuoco nell'alveo del fiume Sacco. Resta da capire, ora, cosa sia successo alla Catallo. Le indagini avviate dai carabinieri sono a 360 gradi. Nessuna ipotesi è al momento esclusa: dal malore alle cause accidentali, fino al gesto volontario. Come scrive ancora il sito CiociariaOggi, tutta la comunità è sconvolta dalla notizia. C'è dolore e incredulità per la scomparsa di Maria.

