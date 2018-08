“Lo sposo e la sposa fanno a botte”. Matrimonio italiano con finale ‘a sorpresa’

Poche cose sono imbarazzanti come un matrimonio mal riuscito, durante il quale l'aria si fa improvvisamente pesante, gli sposi alzano la voce e le risate e gli scherzi lasciano il posto alle parolacce e agli insulti. Se pensate che certe cose succedano soltanto nei film, sappiate però che vi sbagliate di grosso. Una scena del genere l'hanno infatti vissuta davvero gli invitati a un pranzo di nozze andato in scena ad Agrigento. Alla fine è dovuta intervenire una pattuglia delle sezioni "Volanti" della questura locale per sedare la lite furibonda tra due neo sposini avvenuta al termine del pasto nel locale. A quanto si legge su Lasicilia.it, al momento di pagare il conto, marito e moglie avrebbero avuto una discussione sulla rispettiva somma in denaro da corrispondere al proprietario del ristorante. Una cosa da poco, penserete. E dalle parole si è anzi passati ben presto ai fatti. (Continua a leggere dopo la foto)

I due sarebbero arrivati alle mani, sotto gli occhi increduli dei familiari e del personale della struttura. Fino al momento della disputa tutto era andato per il moglie. Un matrimonio da sogno, o quasi, per la coppia di sposini, due trentenni che vivono in un centro della provincia di Agrigento: la cerimonia, l'abito bianco, il pranzo di nozze, accompagnato da canti e balli, per animare la festa. Il finale però ha scombussolato un po' tutto. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando gran parte degli invitati aveva già lasciato la struttura, i neo sposi hanno raggiunto la stanza del responsabile per saldare il conto. E qui è scoppiata la lite: "Paghi tu? No paga tu!" e da quel momento il tutto è degenerato. Il ristoratore avrebbe cercato in qualche modo di riportare la coppia alla calma. Ma è servito a poco. Nonostante le promesse di eterno amore pronunciate poco prima, infatti, i due hanno dato sfogo al lato peggiore dei rispettivi caratteri. (Continua a leggere dopo la foto)

Tra le urla dei due litiganti, si è ancora rotto qualche vaso e suppellettile. Proprio il titolare ha chiamato la polizia arrivata sul posto con la sezione Volanti. E in poco tempo si è tornati alla normalità. I danni dovrebbero essere inferiore a mille euro, anche se nessuna denuncia è scaturita. Tuttavia, la prima notte di nozze non sarà stata delle più esaltanti per i due novelli sposi.

