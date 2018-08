Gli ultimi anni di vita di Al Bano Carrisi sono stati tutt'altro che tranquilli. Per il Leone di Cellino San Marco, infatti, non solo problemi sentimentali - con l'addio a Loredana Lecciso e la ritrovata sintonia con Romina Power - ma anche e soprattutto problemi di salute. L'artista pugliese, come ricorderete, nel dicembre 2016 ha rischiato di lasciarci le penne a causa di un infarto che lo ha costretto a un lungo periodo di degenza. La paura sembrava essere alle spalle, ma due anni dopo è arrivata la doccia gelata per i fan del Leone di Cellino San Marco: Carrisi tornerà presto sotto i ferri. Niente a che vedere con quanto accaduto nel 2016: questa volta, infatti, Al Bano dovrà sì operarsi, ma alle corde vocali. Un inconveniente che lo costringerà a doversi fermare per diverso tempo e interrompere anche la sua collaborazione artistica con Romina Power. A comunicarlo è stato lo stesso artista, in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno: Carrisi ha confessato che purtroppo il prossimo gennaio dovrà sottoporsi ad alcuni controlli specifici alle corde vocali. (Continua a leggere dopo la foto)

Parole preoccupanti da parte di Al Bano Carrisi al quotidiano pugliese: “Dal primo gennaio 2019 dovrò fermarmi e rimettere in sesto le mie corde vocali stressate dal duro lavoro. Se sarà tutto ok spero di tornare sulle scene. Negli ultimi anni ho subito un edema alla corda vocale destra, una cisti, un ematoma. Devo fermarmi per fare un check up" ha fatto sapere Al Bano lasciando però uno spiraglio aperto e facendo intendere che si tratta di una pausa e non di un vero e proprio ritiro dalle scene. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma cosa è l'edema alle corde vocali che ha colpito Al Bano Carrisi? Tra le cause più comuni c’è uno sforzo improvviso ed eccessivo delle corde vocali, motivo per cui l’edema colpisce spesso chi fa ampio o prolungato uso della voce a volumi elevati, come i cantanti. Ma l’origine può anche essere un uso tecnicamente imperfetto della voce. Un problema di salute che non ha colpito solo Al Bano: tra i personaggi dello spettacolo che in passato sono stati colpiti da edema alle corde vocali si menzionano Alessandro Amoroso, Elisa Toffoli e Luciano Ligabue. (Continua a leggere dopo le foto)



Ennesima preoccupazione dunque per i tantissimi fan della coppia che da anni li seguono nei loro successi e che, dopo i problemi di natura cardiaca, hanno visto Carrisi prendersi un bello spavento anche per questo altro inconveniente. Questi controlli purtroppo sono necessari e le sue preziosissime corde vocali dovranno stare a riposo. Ma Al Bano ne è certo: i fan possono stare tranquilli, tornerà più forte di prima.

