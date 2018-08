“Presto!”. Terrore in piscina, un altro caso nelle vacanze italiane. Cosa è successo

Un drammatico incidente che ha richiamato subito alla mente un altro, terribile, andato in scena negli scorsi giorni, dalle dinamiche molto simili e altrettanto agghiaccianti. Un caso, l'ennesimo, che spaventa le tante famiglie di italiani che in questi giorni si trovano ad affrontare le vacanze per combattere il caldo insostenibile che si è registrato un po' ovunque, con temperature ben al di sopra dei trenta gradi. Proprio alla ricerca di un po' di refrigerio ecco che un bambino di nove anni insieme ai genitori era arrivato in Liguria, in campeggio, per sfuggire all'afa. Mentre il piccolo si trovava in piscina, però, ecco che all'improvviso è scattato l'allarme: il piccolo è stato infatti risucchiato dal sistema di aspirazione e, intrappolato al di sotto della superficie dell'acqua, ha rischiato di annegare. Per sua fortuna un bagnino presente sul posto si è accorto subito che qualcosa non andava e si è tuffato per soccorrerlo prima che fosse troppo tardi. (Continua a leggere dopo la foto)

Ad aiutare il bagnino anche il coraggio di due turisti che si trovavano a bordo vasca e che, una volta capito cosa stava succedendo, si sono subito attivati per aiutare il bambino. I tre lo hanno così estratto, liberandolo dalla trappola in cui era finito, e lo hanno rianimato. "Abbiamo praticato tre cicli di rianimazione cardiopolmonare e si è svegliato" hanno raccontato i presenti alla testata La Provincia Pavese. Un dramma per fortuna soltanto sfiorato che ha conosciuto l'atteso lieto fine.

Pochi giorni fa, purtroppo, si era verificato un caso simile ma dal finale molto più drammatico: Sara Francesca Basso era infatti morta affogata nella piscina al Virgilio Grand Hotel di Sperlonga con la stessa dinamica. Un caso che ha avuto degli strascichi molto pesanti, con gli investigatori a chiedersi come mai non ci fosse in quell'occasione un bagnino pronto a intervenire in caso di incidenti e perché i clienti stessero utilizzando una piscina in passato dichiarata abusiva.

Sara era stata risucchiata sott'acqua da uno dei tre bocchettoni della piscina e i primi soccorritori avevano dichiarato che, nonostante l'impianto fosse profondo solo un metro e mezza circa, avevano incontrato difficoltà a riportare in superficie il corpo della ragazza. Dai primi esami medici sembra che la ragazza non abbia accusato nessun malore quando si trovava in acqua. Un caso sul quale si indaga ancora.

