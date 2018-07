“C’è un cadavere!”. Choc nel bosco, Mauro trovato così

Mauro Ceccherini 60 anni, era uscito ieri nei boschi dei dintorni di Laterina. La sera, però, non aveva fatto rientro a casa e i familiari si sono allarmati. Le mancate risposte al cellulare, poi, hanno fatto scattare l’allarme ed è partita la ricerca che, soltanto all’alba di oggi, si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo. Ceccherini, che era uscito per una battuta di caccia selettiva al cinghiale, giaceva a pochi metri dalla sua preda, evidentemente uccisa poco prima dell’incidente.La tesi dell’incidente, infatti, è quella più accreditata dalle autorità, almeno per ora. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe sparato al cinghiale e ricaricato subito l’arma per, poi, discendere o scivolare nel dirupo dove giaceva l’animale colpito. Il colpo, accidentale, sarebbe partito proprio in quei frangenti e avrebbe ferito a morte il cacciatore. L’autopsia, in ogni caso, farà piena luce sull’accaduto. L’uomo, lascia moglie e due figli grandi. (Continua dopo la foto)



Quello dei cosiddetti incidenti di caccia, è un tragico fenomeno che, ogni anno, conta decine e decine di casi che finiscono in mano alla magistratura o nelle celle frigorifere degli obitori. La stagione della caccia si chiude con trenta morti. Trenta morti nell'arco di cinque mesi: venti cacciatori e dieci passanti. E' il peggior bilancio degli ultimi cinque anni - certifica l'Osservatorio dell'Associazione vittime della caccia - e segnala un'impennata dopo le dodici vittime della stagione precedente.

Quella trascorsa è stata un'estate caratterizzata da tanti e profondi incendi e da una lunga siccità. Eppure sedici regioni hanno deliberato la pre-apertura alle doppiette a partire dal 2 settembre, "ignorando le raccomandazioni Ispra". Il calendario ortodosso - dal 17 settembre 2017 allo scorso 31 gennaio - si è così allargato e alla fine le giornate disponibili sono diventate 98. Ai trenta morti si aggiungono, poi, 84 feriti (60 cacciatori e 24 civili) e va registrato un incidente mortale accaduto a un minore oltreché due bambini feriti.

Lo scorrimento del dossier mette in evidenza l'irresponsabilità di alcuni cacciatori che non si sono fatti scrupolo di mettere il fucile in mano a bambini, anche di dieci anni, o di sparare in ambito urbano. Il 19 settembre a San Varano, provincia di Forlì-Cesena, una dodicenne è stata ferita mentre era nel giardino di casa. Il 30 i cacciatori di Codognè (Treviso) hanno crivellato una casa perforando la tenda della cameretta dei piccoli. Il 15 gennaio a Tavernole sul Mella (Brescia) un diciassettenne è stato impallinato alla gamba mentre si trovava in un capanno con due cacciatori adulti. E poi raid come quello di Meldola (Forlì), il 4 gennaio, con un'auto lanciata a grande velocità a terrorizzare lupi e caprioli.

Ti potrebbe interessare: “Aiuto!”. Tragedia in spiaggia: poco dopo la scoperta sulla donna. Aveva detto al marito che sarebbe andata a fare il bagno, poi accade l’impensabile