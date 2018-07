“Gianfranco!”. Neppure un grido, così ha visto morire il suo amico. Una tragedia assurda

Gianfranco Burlini, amava il trekking e stava trascorrendo qualche ora in quota, si era fermato per riprendere fiato e riposare qualche istante dopo una camminata lungo il sentiero 365 del Lagorai.56 anni, ex manager dell'Aprilia di Noale e della Carraro Trattori di Padova, ora alla Forgital Italy spa di Vicenza. Poi la tragedia, improvvisamente un masso che incombeva proprio sopra di lui si è staccato e lo ha colpito in pieno sul capo facendolo cadere nella scarpata sotto la via. Burlini, insieme a un amico, stava percorrendo i sentieri sopra Bieno e Pieve Tesino, ai piedi del monte Castelletto e del Cimon dela Rava. Si trovava ad una quota di 1480 metri circa, all'incrocio di due sentieri. Il masso che lo ha colpito gli ha fatto perdere i sensi, facendolo scivolare per qualche metro nella scarpata.L'allarme, da parte del compagno di escursione, è stato immediato e il personale della centrale unica di emergenza ha subito mobilitato il personale del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco permanenti, oltre ai sanitari e al Soccorso alpino. (Continua dopo la foto)



L'elicottero ha raggiunto la zona dell'incidente, calando con il verricello il medico. Dopo oltre quaranta minuti di tentativi di rianimazione, al personale sanitario non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.La salma dell'uomo è stata così caricata a bordo dell'elicottero dei vigili del fuoco e poi trasferita a Borgo Valsugana, dove è stata ricomposta nelle camere mortuarie dell'ospedale San Lorenzo, in attesa dell'arrivo dei familiari per le tristi formalità di rito.

Il Lagorai si estende, dal punto di vista geologico e geografico, su una vasta zona compresa tra la zona del Monte Calisio (a est di Trento, che però non ne fa geologicamente parte) e il passo Rolle, in Primiero, per una lunghezza di circa 70 km. Alle sue pendici si affacciano molte valli, tra cui le valli di Primiero a sud-est, a sud la valle del Vanoi, la Valsugana, la val Campelle, la val Calamento (queste ultime due laterali di sinistra della Valsugana) e la val dei Mocheni, l'altopiano di Piné a ovest.

La val di Cembra a nord-ovest, la val di Fiemme e la valle del Travignolo a nord.Secondo la SOIUSA e ruotando in senso orario, i limiti geografici sono: passo Rolle, torrente Cismon, torrente Vanoi, passo Cinque Croci, val Campelle, val Calamento, passo di Fiemme, val Cadino, val di Fiemme, torrente Travignolo, passo Rolle.

Ti potrebbe interessare: “Aiuto!”. Tragedia in spiaggia: poco dopo la scoperta sulla donna. Aveva detto al marito che sarebbe andata a fare il bagno, poi accade l’impensabile