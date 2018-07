Andava a cena dalla fidanzata ma non c’è mai arrivato: Alessandro è morto a 20 anni

Doveva andare a cena dalla fidanzata. Non vedendolo arrivare, sono stati proprio i genitori della ragazza a dare l'allarme. Alessandro Andreoli non c'è mai arrivato a casa loro. È finito con la sua auto, una Fiat Punto, in un canale a bordo strada ed è morto a 20 anni. La tragedia è avvenuta il pomeriggio del 28 luglio scorso in via Mascherino a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Scattato l'allarme, quando è stata trovata la macchina di Alessandro, i vigili del fuoco si sono subito immersi per tentare di estrarre il giovane automobilista. Una volta arrivati alla vettura, però, i pompieri si sono accorti che nell'abitacolo non c'era nessuno. In quel punto, il canale tocca i tre metri di profondità e l’acqua, resa torbida dal maltempo, non consentiva di vedere il fondo. Solo dopo un paio d’ore dalla segnalazione e dall'inizio delle ricerche il corpo è tornato a galla , a una decina di metri da dove era avvenuto l’incidente. (Continua dopo la foto)



Come si legge su Il Resto del Carlono, stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di San Giorgio che hanno eseguito i rilievi, coadiuvati dalla municipale dell’Unione Reno Galliera, Alessandro, dopo aver perso il controllo della sua Punto, per cause ancora in via d'accertamento da parte degli inquirenti, è finito in acqua. Ma è riuscito a uscire dall'abitacolo dell'auto per provare a salvarsi.

Sembra che qualcuno lo abbia anche visto mentre cercava di raggiungere la sponda e risalirla. Ma ancora una volta, scrive sempre il quotidiano, e come successo in passato ad altri automobilisti, il cemento viscido lo ha fatto scivolare, impedendogli di raggiungere la strada. Ed è stato trascinato giù dalla corrente. Quando i sommozzatori hanno recuperato il corpo, i familiari e la fidanzata erano lì, sulla strada. La madre del 20enne ha accusato un malore ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118.

Un altro dramma, un'altra famiglia distrutta, un altro giovanissimo che vola via troppo presto. Come Michele Selle, 23enne originario di Milano che ha perso la vita all’alba di domenica 29 luglio a causa di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la variante della statale 42, all’altezza di San Paolo d’Argon. Uno schianto frontale tra due auto che non ha lasciato scampo a Michele, che era alla guida di una Panda ed è morto sul colpo. Era appena tornato dall'Olanda, dove studiava Chimica teorica in una delle più prestigiose università del Paese, quella di Groningen.

