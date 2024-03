Ragazza di 14 anni muore a scuola. La terribile notizia è giunta nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 marzo. La studentessa classe 2009 della scuola superiore Guglielmo Marconi di Giugliano, in provincia di Napoli, è deceduta questa mattina poco dopo l’ingresso in aula. Maria C., questo il nome della giovanissima, non aveva ancora compiuto 15 anni.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che la ragazza si sia sentita male e abbia perso conoscenza qualche minuto dopo il suo ingresso in aula per l’inizio delle lezioni. Subito sono stati effettuati dei tentativi disperati per rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. Maria è morta così davanti agli occhi dei suoi compagni di classe.

Leggi anche: “Quando è rimasta incinta di Claudio…”. Liliana Resinovich, l’intercettazione al marito Sebastiano





La ricostruzione del malore e le indagini dei carabinieri

Nell’istituto Marconi di Giugliano sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso e ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la vicenda. Erano circa le 8:30 quando la ragazza ha accusato un malore e subito il personale della scuola ha chiamato il 118. L’ambulanza è arrivata nel plesso di via Spazzilli e gli operatori sanitari hanno proceduto alle operazioni di rianimazione, ma senza successo.

A quanto pare nella scuola era presente anche un defibrillatore, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Il cuore di Maria ha smesso di battere nel giro di pochi minuti e la giovane non ha più ripreso conoscenza. Il corpo della 14enne, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato portato presso la Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Probabilmente sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte. Saranno i carabinieri della locale stazione a svolgere le indagini del caso. Le lezioni nella scuola sono state invece sospese.

Ilaria Abagnale, la delegata alla Scuola della Città Metropolitana di Napoli, ha inviato un messaggio: “Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia della giovane studentessa e comprendo il terribile dolore che li ha sconvolti. Sono in contatto con la dirigente scolastica e con le autorità competenti per comprendere cosa sia successo”.

Tenta di rubare due auto, presa sul fatto: arrestata la figlia della ex Miss Italia