“La faccio finita“, gesto estremo di una 15enne che si butta da un ponte. È una storia drammatica quella che arriva da Bologna. La ragazza ha inviato un messaggio ad una sua amica poco prima che suonasse la campanella delle 8 che dà il via alle lezioni a scuola. Ad accompagnarla era stato il papà, ma la giovane invece di entrare si è diretta verso il ponte di via Giuseppe Dozza al confine tra il capoluogo e San Lazzaro.

L’intenzione è quella di buttarsi dal ponte per togliersi la vita. Decide così di inviare un messaggio all’amica nel quale comunica la sua volontà. A quel punto parte una corsa contro il tempo per cercare di evitare il peggio. La compagna di classe, infatti, dopo aver ricevuto il messaggio avverte subito il padre dell’amica. L’uomo torna indietro e trova la posizione della figlia grazie alla geolocalizzazione del cellulare. E si precipita sul ponte.

Cosa è successo sul ponte: l’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco

Appena arrivato sul ponte il papà della ragazza ha notato lo zaino della figlia abbandonato sul parapetto e ha chiamato i carabinieri. Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati si sono precipitati in acqua e hanno notato la testa della ragazza. La giovane si era buttata e aveva sbattuto sul fondale riportando gravi ferite. Tuttavia era ancora viva.

Purtroppo i carabinieri non sono riusciti a toglierla dall’acqua. Decidono così di proteggerla, scaldandola in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’acqua del torrente Savena scorre velocemente e la ragazza è ferita. I pompieri riescono comunque a raggiungerla e a portarla in salvo in un punto in cui il flusso e la portata del fiume sono ridotti.

Gli operatori sanitari del 118 si sono presi cura della giovane che è stata subito trasportata all’ospedale Maggiore in codice 3. La 15enne ha riportato varie contusioni e la frattura del femore, oltre al comprensibile choc. A quanto pare la ragazza aveva deciso di togliersi la vita per problemi di natura personale. Non c’erano stati segnali che potessero far pensare a una cosa del genere, né pare ci siano problemi famigliari. In ogni caso quella che avrebbe potuto essere una tragedia si è trasformata in un miracoloso salvataggio.

