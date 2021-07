La tragedia è avvenuta alle Eolie, precisamente sull’isola di Panarea. Proprio sull’isola siciliana un 15enne è morto in mare domenica 25 luglio. Secondo quanto si sa ad oggi, il ragazzo era di Milano e aveva 15 anni. I genitori del giovane hanno una villa sull’isola.

La famiglia, originaria di Milano ma residente in Svizzera, aveva noleggiato un natante. Una volta giunti accanto alle coste dell’isolotto di Lisca Bianca, il giovane si è tuffato con maschera e pinne. Dopo poco, non vedendolo più riaffiorare sulla superficie dell’acqua, i genitori hanno lanciato l’allarme.

Dopo aver dato l’allarme, in quel tratto di mare sono giunti i sub del Diving locale che hanno dato il via al processo di ricerca. Hanno iniziato a perlustrare il tratto di mare e hanno rinvenuto il corpo del 15enne privo di vita. Con molta probabilità la vittima ha avuto un malore in acqua. Il corpo del ragazzino di 15 anni è stato trasferito sulla motovedetta della Guardia Costiera.





La morte del ragazzo ha gettato nello sconforto gli abitanti e i vacanzieri presenti a Panarea. A quanto pare lì sull’isola la famiglia è molto conosciuta, poiché vive a Panarea da diversi anni. Un dolore immenso ha avvolto questa trascorsa domenica di fine luglio. La Guardia Costiera ha inviato un fascicolo alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. La salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero a disposizione dell’autorità giudiziaria.